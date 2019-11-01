с чего всё началось

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины. Кроме того, в банке прогнозируют и дальнейшее снижение показателя — до 30 млрд кубометров с 2021 года.

Происшествия В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.

Футбол «Зенит» готовит финальное предложение по Миранчукам По словам собеседника, сине-бело-голубые сделают финальное предложение по братьям в зимнее трансферное окно.

Автоспорт Боттас из Mercedes выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1» Финский пилот Валттери Боттас из команды Mercedes показал лучшее время в квалификации 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при США.

Общество «Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж Украинская компания «Нафтогаз» подала новый иск в Стокгольмский арбитраж против российской компании «Газпром», касающийся контракта на транзит газа.

Экономика Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.

Армия и оружие Пентагон показал видео ликвидации главаря ИГ аль-Багдади Американское оборонное ведомство выложило видеозапись, на кадрах которой запечатлена операция военных США по ликвидации главаря запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади.

Политика Самолет с больным атташе США задержали в Москве Российские власти задержали на несколько часов отправление из Москвы самолета, на борту которого находился заболевший военный атташе США.

Происшествия Под Самарой перевернулся автобус со школьниками В Самарской области перевернулся микроавтобус, перевозивший школьников, сообщает RT.

Политика Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой самолетов в России Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации и прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла.

Общество В Одессе прошла акция против демонтажа барельефа маршалу Жукову Жители Одессы устроили акцию возле места, где был установлен барельеф маршалу Георгию Жукову, сообщило местное издание "Таймер".

Политика Сын Хрущева согласился с испанскими СМИ о ненужности «Царь-бомбы» Сын Никиты Хрущева Сергей прокомментировал статью испанского издания La Vanguardia, в которой отметили, что термоядерную бомбу невозможно было бы применить в реальной войне из-за ее габаритов.

Общество В Гидрометцентре рассказали о предстоящей зиме Предстоящая зима не будет холодной, обещают синоптики. Об этом рассказал руководитель Гидромета Роман Вильфанд, передает ОТР.

Происшествия В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство 27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.

Футбол Зенит — ЦСКА 1:1 Московский ЦСКА сыграло вничью с петербургским "Зенитом" в матче 15-го тура чемпионата России.

Космос Американский грузовой космический корабль Cygnus отправился к МКС Как сообщили в американском космическом ведомстве в субботу, 2 ноября, космический корабль Cygnus доставит на МКС почти четыре тонны груза.

Происшествия В Курской области три школьницы разрушили надгробия на кладбище Курская полиция установила личности трёх школьниц, которые разрушили надгробия на шести могилах в городе Щигры Курской области.

Экономика Госдолг США превысил рекордные $23 трлн По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн.

Политика В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

Экономика Россия начала переговоры с Таиландом об использовании карты МИР Российская сторона ведет переговоры с крупнейшими банками Таиланда о возможности использования в их банкоматах банковской карты МИР, эта тема обсуждается и с рядом других стран региона, сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Шоу-бизнес Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет Певица Алла Пугачева 2 ноября повторила в Минске свой Кремлевский юбилейный концерт, посвященный 70-летию, но зареклась возвращаться на сцену как минимум 10 лет — до следующего юбилея.

Наука Созданы новые катализаторы для получения биоактивных молекул Иногда получение вычисленных теоретически структур очень затрудняется, так как требуется создание молекул с точно определенной структурой, а в результате синтеза либо совсем не образуется нужных соединений, либо получается смесь молекул различной формы, отделить которые друг от друга бывает очень трудно.

Политика Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17 Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.