с чего всё началось

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины. Кроме того, в банке прогнозируют и дальнейшее снижение показателя — до 30 млрд кубометров с 2021 года.

Фигурное катание Загитова представила трогательный номер на показательных выступлениях Российская фигуристка Алина Загитова представила новый номер во время показательных выступлений третьего этапа Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.

Происшествия Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве и насилии в Забайкалье Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край следователей Центрального аппарата ведомства для расследования дела о надругательстве над женщиной и избиении до смерти мужчины тремя подростками.

Футбол Агент заявил о готовности «Ювентуса» выслать за Головиным самолет Футбольный агент Олег Артемов заявил о том, что туринский "Ювентус" был готов выслать за полузащитником сборной России Александром Головиным самолет, дабы поскорее оформить его трансфер из московского ЦСКА.

Политика Венесуэла высылает из страны дипломатический корпус Сальвадора Напомним, 3 ноября в заявлении администрации сальвадорского президента в Twitter говорилось, что правительство Сальвадора высылает из страны весь дипломатический корпус Венесуэлы.

Общество Airbnb запретила аренду домов для вечеринок после стрельбы в США Американский сервис онлайн-бронирования недвижимости Airbnb запретил аренду помещений для вечеринок после того, как при стрельбе в снятом в Калифорнии доме погибли пять человек.

Футбол Ковач получил от «Баварии» два матча на исправление ситуации Руководство «Баварии» приняло решение дать главному тренеру Нико Ковачу два матча на исправление ситуации, сообщается в «твиттере» Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

Общество В Москву идет аномальное субтропическое тепло На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".

Политика Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.

Общество Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.

Политика Кулак президента Песков назвал чудесно сформулированной рекомендацией Свою реакцию Путин объяснил многочисленными историями, когда просьбы о чем-либо начинаются с одних сумм, а заканчиваются другими – так, к примеру, 30 миллионов рублей однажды превратились в 30 миллиардов.