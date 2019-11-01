Экономика

REGNUMREGNUMНацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины. Кроме того, в банке прогнозируют и дальнейшее снижение показателя — до 30 млрд кубометров с 2021 года.
Читать в источнике
Комментировать232
с чего всё началось
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может сократиться до 50 миллиардов куб. м, свидетельствуют данные
 прогноза Национального банка Украины (НБУ).
Life.ru31 октября в 17:34

Подробнее о событии

Эксперт оценил заявление Нацбанка Украины о потерях в случае сокращения транзита газа

RT на русском01 ноября в 10:57

Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита газа из России

РБК01 ноября в 01:39

Нацбанк Украины допустил сокращение транзита газа в 2020 году

ТАСС31 октября в 15:52

Нацбанк Украины оценил потери от снижения транзита газа из России

Московский Комсомолец31 октября в 23:52

Нацбанк Украины назвал размер сокращения транзита газа к 2020 году

Life.ru31 октября в 17:34

Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

REGNUM31 октября в 17:24

Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа

РИА Новости31 октября в 23:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Политика

В Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку — 2»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проект "Северный поток — 2" мог быть реализован и без согласования с Данией.
РИА Новости 11:40
Космос

Воодушевленные успехом миссии «Вояджер», ученые хотят построить «звездолет»

AstroNews.ru 31 октября в 08:52
Политика

У Бориса Джонсона нашли в кабинете русского шпиона

Как и следовало ожидать, уровень доступа к секретной информации у Доминика Каммингса самый высокий.
Infox.ru 11:14
Происшествия

Россияне не пострадали в ДТП с автобусом во Франции

Россиян не оказалось среди пострадавших в результате ДТП с автобусом, следовавшим из Парижа в Лондон.
Известия 10:18
Фигурное катание

Загитова представила трогательный номер на показательных выступлениях

Российская фигуристка Алина Загитова представила новый номер во время показательных выступлений третьего этапа Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.
News.ru 11:26
Единоборства

Боксер Альварес откажется от завоеванного в бою с Ковалевым титула

Газета.Ru 11:16
Общество

На Украине депутаты отреагировали на события в Одессе

REGNUM 06:52
Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве и насилии в Забайкалье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край следователей Центрального аппарата ведомства для расследования дела о надругательстве над женщиной и избиении до смерти мужчины тремя подростками.
Известия 07:21
Футбол

Как «Краснодар» ушёл от поражения в дерби с «Ростовом»

RT на русском 11:27
Происшествия

Двое детей провалились под лед в Саратовской области: одного не спасли

Двое десятилетних мальчишек провалились под лед в Саратовской области, один из них утонул.
Вести.Ru 11:25
Шоу-бизнес

Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ вчера в 15:10
Футбол

Агент заявил о готовности «Ювентуса» выслать за Головиным самолет

Футбольный агент Олег Артемов заявил о том, что туринский "Ювентус" был готов выслать за полузащитником сборной России Александром Головиным самолет, дабы поскорее оформить его трансфер из московского ЦСКА.
Газета.Ru вчера в 21:47
Политика

Венесуэла высылает из страны дипломатический корпус Сальвадора

Напомним, 3 ноября в заявлении администрации сальвадорского президента в Twitter говорилось, что правительство Сальвадора высылает из страны весь дипломатический корпус Венесуэлы.
REGNUM 11:12
Общество

Племянник Кадырова извинился за пытки людей электрошокером

Lenta.ru 12:24
Общество

Airbnb запретила аренду домов для вечеринок после стрельбы в США

Американский сервис онлайн-бронирования недвижимости Airbnb запретил аренду помещений для вечеринок после того, как при стрельбе в снятом в Калифорнии доме погибли пять человек.
Ведомости 11:50
Авто

В продаже появился Mercedes-Benz 560 SEL 1986 года почти без пробега

Пробег 33-летнего автомобиля составляет всего 46 км – с таким показателем он поступил с завода.
CarsWeek.ru 02:21
Футбол

Ковач получил от «Баварии» два матча на исправление ситуации

Руководство «Баварии» приняло решение дать главному тренеру Нико Ковачу два матча на исправление ситуации, сообщается в «твиттере» Bayern & Germany со ссылкой на Bild.
Чемпионат 10:04
Происшествия

В Таганроге локализовали пожар на предприятии

РИА Новости 10:58
Происшествия

Убитый брат главы центра «Э» по Ингушетии работал врачом в Москве

Газета.Ru 08:17
Общество

В Москву идет аномальное субтропическое тепло

На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru вчера в 09:17
Кино

Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате

Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 31 октября в 09:00
Шоу-бизнес

Лолита Милявская похвасталась повзрослевшей дочерью Евой

Лолита Милявская похвасталась повзрослевшей дочерью от Александра Цекало в честь ее дня рождения.
Актуальные Новости 09:05
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 01 ноября в 18:04
Происшествия

В Гонконге мужчина порезал ножом протестующих и откусил одному ухо

В Гонконге мужчина порезал ножом протестующих в результате политического спора, сообщает South China Morning Post.
Газета.Ru 12:42
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
RT на русском 01 ноября в 08:20
Политика

Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США

Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
ТАСС 08:51
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Политика

Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения

Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета 08:38
Политика

Кулак президента Песков назвал чудесно сформулированной рекомендацией

Свою реакцию Путин объяснил многочисленными историями, когда просьбы о чем-либо начинаются с одних сумм, а заканчиваются другими – так, к примеру, 30 миллионов рублей однажды превратились в 30 миллиардов.
Вести.Ru 10:25
Политика

В офисе Зеленского опровергли информацию о драке Богдана и главы СБУ

Информация о драке руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана с главой СБУ Иваном Бакановым "является выдуманной от начала и до конца", заявил замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.
РИА Новости 04:27
Как работают Яндекс.Новости?
Строительство "Турецкого потока"Больше новостей по теме
Главное