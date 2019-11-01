с чего всё началось

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины. Кроме того, в банке прогнозируют и дальнейшее снижение показателя — до 30 млрд кубометров с 2021 года.

Гаджеты В семействе SSD-накопителей Crucial BX500 появились модели ёмкостью до 2 Тбайт Компания Crucial расширила ассортимент потребительских твердотельных накопителей (SSD) серии BX500, которые были представлены в вариантах вместимости от 120 Гбайт до 480 Гбайт в прошлом году.

Футбол Фанаты «Зенита» устроили фаер-шоу перед матчем против ЦСКА В ФК напомнили, что аналогичное шоу фанаты организовали перед матчем «Зенита» с «Фенербахче», который состоялся в феврале этого года.

Политика Депутаты Госдумы от КПРФ просят Путина не увольнять Левченко Депутаты фракции КПРФ в Госдуме направили в адрес президента РФ Владимира Путина призыв не увольнять губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Политика Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупать самолеты в России Премьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что страна готова отказаться от европейских самолетовв пользу российских, если Евросоюз ограничит импорт малайзийского пальмового масла.

Авто Появились первые изображения Kia Optima следующего поколения Дизайнеры «Колеса.ru» основываясь на полученных скетчах новой Kia Optima, представили внешность автомобиля следующей генерации.

Футбол Заявление ФК «Ростов» о ситуации с болельщиком клуба Сегодня, 2 ноября, на одном из интернет-порталов была опубликована статья, в которой описана ситуация, якобы возникшая между болельщиком «Ростова» и отделом по работе с болельщиками «Краснодара».

Футбол Голкипера «Лидса» могут отстранить за расизм «The Sun» сообщает, что в девятом туре Чемпионшипа, в котором играли «Лидс» и «Чарльтон», вратарь хозяев Кико Касилья оскорблял нападающего соперников на расовой почве.

Общество Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.

Происшествия Саратовец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь Правоохранительные органы Саратова проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить 9-летнюю девочку.

Общество «Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома» Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.

Политика РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.

Политика МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд".

Общество В Гидрометцентре обещают «розовую зиму» В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».

Здоровье «Ростех» начал поставки новой вакцины от гриппа Холдинг "Нацимбио", входящий в госкорпорацию "Ростех", заключил с Минздравом России первый контракт на поставку новой четырехвалентной вакцины от гриппа, всего в 2019 году регионы РФ получат более 2,7 миллиона доз, говорится в сообщении компании.

Экономика РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.

Игры Сталкерстрайк в Кыргызстане: испытано на себе Страйкбол в Кыргызстане существует уже более 10 лет, и о нем написано, отснято и рассказано журналистами немало.

Авто Пикап Jeep Gladiator стал 1000-сильным Цены на Jeep Gladiator могут легко превысить 50 тыс. долларов, но это ничто по сравнению с базовой ценой Maximus в 225 тыс. долларов.

Футбол Хусаинов раскритиковал судейство в матче «Зенита» и ЦСКА Бывший арбитр категории ФИФА Сергей Хусаинов раскритиковал судейство в матче «Зенита» и ЦСКА, который недавно завершился вничью 1:1. Об этом пишет «Чемпионат.com».

Политика Медведев призвал к росту товарооборота со странами АСЕАН Рост товарооборота России со странами АСЕАН демонстрирует положительную динамику несмотря на сложные процессы в мировой экономике и санкции против РФ, однако потенциал для развития делового сотрудничества далеко не исчерпан, объемы взаимной торговли пока не соответствуют возможностям экономик стран, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.