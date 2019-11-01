Экономика
REGNUMНацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины. Кроме того, в банке прогнозируют и дальнейшее снижение показателя — до 30 млрд кубометров с 2021 года.
Читать в источнике
Оценить128
с чего всё началось
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может сократиться до 50 миллиардов куб. м, свидетельствуют данные прогноза Национального банка Украины (НБУ).Life.ru31 октября в 18:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт оценил заявление Нацбанка Украины о потерях в случае сокращения транзита газа
RT на русскомвчера в 11:57
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
Происшествия
Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками из-за водопровода
Lenta.ru вчера в 19:45
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
Синоптики предупредили об аномальном тепле в Центральной России
На следующей неделе в Центральную Россию придет мощный поток субтропического тепла, заявил в разговоре со "Звездой" ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 02:55
Происшествия
В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали
Lenta.ru вчера в 13:54
Здоровье
Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни
Врачи отнесли вегето-сосудистую дистонию (ВСД), дисбактериоз, иммунодефицит и тонус матки к несуществующим заболеваниям, которые, однако, зачастую диагностируют в медицинских учреждениях.
Народные новости 31 октября в 04:06
Футбол
Мать Роналду: мафия не дает Криштиану выиграть больше «Золотых мячей»
Мать нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду объяснила журналистам, почему ее сыну пока не удалось заполучить шестой "Золотой мяч".
РЕН ТВ 03:09
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
Газета.Ru вчера в 15:00
Футбол
«Зенит» примет ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ
Нева Спорт вчера в 18:01
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность группы вымогателей в Крыму
Деятельность преступной группы, специализирующейся на вымогательстве, пресечена в Крыму сотрудниками управлений ФСБ и МВД по региону, сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму.
РИА Новости 02:58
Политика
Медведев призвал проработать увеличение расчётов в нацвалютах для ШОС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания Совета глав правительств стран ШОС в Ташкенте призвал проработать возможность увеличения расчётов в национальных валютах в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
RT на русском 01:51
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»
Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Piter.tv 31 октября в 14:46
Армия и оружие
Поставлявшие оружие боевикам в Сирию москвичи оказались кондитерами
В 2016 году знакомый предложил им поставлять в Турцию тепловизоры для охотничьего оружия, прицелы, бинокли и монокуляры.
Lenta.ru 01:07
Происшествия
39 погибших мигрантов в грузовике в Англии оказались вьетнамцами
Погибшие в фургоне, найденном в промзоне города Грейс Великобритании, оказались гражданами Вьетнама.
РБК вчера в 20:12
Экономика
Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.
BFM.ru 02:21
Автоспорт
Хэмилтон: После первой тренировки разболелась голова
Льюис Хэмилтон показал лучшее время пятницы, но после завершения тренировок в Остине жаловался, что из-за очень больших кочек на трассе у него даже началось недомогание.
F1news.ru вчера в 19:16
Единоборства
Ковалёв с четвертого раза прошел взвешивание перед боем с Альваресом
Российский боксер Сергей Ковалёв, являющийся чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), прошел процедуру взвешивания перед боем с представителем Мексики Саулем Альваресом, являющимся чемпионом по версии трех боксёрских организаций, который состоится в Лас-Вегасе позднее 2 ноября.
REGNUM 04:10
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Украинские деятели неоднократно призывали к разработке ракет, способных достать до Москвы и даже до Урала.
Известия вчера в 23:20
Здоровье
Как на самом деле кофе влияет на артериальное давление
Чтобы выяснить, как регулярное употребление кофе может влиять на артериальное давление, исследователи проанализировали более 600 исследований по этой теме в метаанализе 2012 года.
MedikForum.ru вчера в 18:22
Экономика
В Госдуме хотят выплачивать пенсионный продукт предпенсионерам
В РФ проходит пенсионная реформа, направленная на повышение пенсионного возраста — он постепенно должен достигнуть 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
REGNUM 30 октября в 04:52
Армия и оружие
Израильские военные перехватили семь ракет, запущенных из сектора Газа
В сентябре, в ответ на запуск ракет, Израиль ответил авиаударом по целям движения ХАМАС.
Эхо Москвы вчера в 15:59
Общество
Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера
В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
Российская газета 01:25
Политика
Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны
Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
RT на русском вчера в 04:46
Общество
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02
Политика
Выкупавшего воинские награды мексиканца наградили медалью Минобороны
Эдуардо Крус занимается тем, что вместе с единомышленниками из организации «Вечный огонь» выкупает на аукционах в разных странах мира советские и российские воинские награды, разыскивает их владельцев или передает ордена в российское посольство.
РБК 03:11
Шоу-бизнес
Максим Фадеев прокомментировал слухи о романе с Ольгой Серябкиной
В сети уже давно обсуждают слухи о романе Максима Фадеева и Ольги Серябкиной. Впервые открыто об этом заявила Лена Темникова.
Srnsk вчера в 05:27
Шоу-бизнес
Ксения Собчак заступилась за Кристину Асмус и ее откровенные сцены
Ксения Собчак решила заступится за Кристину Асмус.
SM News вчера в 09:45
Общество
Вильфанд рассказал, когда появятся точные прогнозы погоды на 10 дней
Пока синоптики Гидрометцентра могут составить точный прогноз погоды на 5-6 суток вперед, в ближайшие два года точный прогноз можно будет делать на неделю вперед, рассказал на пресс-конференции и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 10:15