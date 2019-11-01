с чего всё началось

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины. Кроме того, в банке прогнозируют и дальнейшее снижение показателя — до 30 млрд кубометров с 2021 года.

Происшествия Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.

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Происшествия ФСБ пресекла деятельность группы вымогателей в Крыму Деятельность преступной группы, специализирующейся на вымогательстве, пресечена в Крыму сотрудниками управлений ФСБ и МВД по региону, сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму.

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Происшествия 39 погибших мигрантов в грузовике в Англии оказались вьетнамцами Погибшие в фургоне, найденном в промзоне города Грейс Великобритании, оказались гражданами Вьетнама.

Экономика Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.

Автоспорт Хэмилтон: После первой тренировки разболелась голова Льюис Хэмилтон показал лучшее время пятницы, но после завершения тренировок в Остине жаловался, что из-за очень больших кочек на трассе у него даже началось недомогание.

Единоборства Ковалёв с четвертого раза прошел взвешивание перед боем с Альваресом Российский боксер Сергей Ковалёв, являющийся чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), прошел процедуру взвешивания перед боем с представителем Мексики Саулем Альваресом, являющимся чемпионом по версии трех боксёрских организаций, который состоится в Лас-Вегасе позднее 2 ноября.

Общество Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.

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Шоу-бизнес Максим Фадеев прокомментировал слухи о романе с Ольгой Серябкиной В сети уже давно обсуждают слухи о романе Максима Фадеева и Ольги Серябкиной. Впервые открыто об этом заявила Лена Темникова.