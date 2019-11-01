с чего всё началось

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины. Кроме того, в банке прогнозируют и дальнейшее снижение показателя — до 30 млрд кубометров с 2021 года.

Политика Трамп вступился за политиков, которых Клинтон назвала агентами России Клинтон в интервью подкасту Capmaign HQ в октябре назвала Габбард любимым кандидатом русских, а кандидата от Зеленой партии Джилл Стайн — агентом русских.

Происшествия Последствия взрыва на танкере в Находке показали на видео РИА Новости опубликовало видео танкера «Залив Америка» в Находке, на котором ранее 2 ноября произошел взрыв.

Киберспорт Blizzard показала в геймплейном трейлере Diablo IV способности героев В трёхминутном видео поклонникам серии показали заставку, а также представили персонажей, показав их способности.

Происшествия Один человек погиб при пожаре на складе в Кемерове При пожаре в производственно-складских помещениях на частном предприятии в Кемерове погиб один человек.

Единоборства Ковалёв с четвёртой попытки прошёл взвешивание перед боем с Альваресом Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв на взвешивании перед поединком с мексиканцем Саулем Альваресом вложился в лимит полутяжёлой весовой категории с четвёртой попытки.

Экономика Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.

Фигурное катание Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при Опубликовано видео короткой программы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на этапе французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.

Политика Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.

Религия Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.

Общество Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю со 2 по 8 ноября «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю со 2 по 8 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН День стал коротким, а вам хочется многого.

Культура Ургант посмеялся над расформированием продюсерского центра Фадеева В эфире программы "Вечерний Ургант" ведущий шоу Иван Ургант высмеял расторжение контрактов Максима Фадеева со всеми певцами своего продюсерского центра MALFA.

Политика Путин пригрозил ужесточением наказания за врачебные ошибки Владимир Путин поручил Министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой и вице-премьеру Ольге Голиковой поработать над этим вопросом.

Общество Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.

Политика Лавров: Путин не видит себя укротителем гадюшника на Ближнем Востоке Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что президент России Владимир Путин, действуя на Ближнем Востоке, не видит себя "укротителем гадюшника".

Политика МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла для разъяснений после слов президента Франции Эммануэля Макрона о «нелегальных украинских бандах» в интервью для журнала Valeurs Actuelles.

Кино Мединский раскритиковал фильм «Джокер» Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.

Экономика Сбербанк запустил инструмент для снижения ставки по ипотеке до 1% "В первом случае дисконт составит до 1,4% годовых от текущих ставок Сбербанка для программ кредитования по приобретению строящегося жилья и будет действовать в течение всего срока кредита", - отметили в банке, добавив, что застройщик сможет принимать решение о перераспределении скидки в отношении каждой квартиры в проекте.

Технологии Названо допустимое время использования гаджетов для молодежи Названо максимальное время, которое молодежь может тратить на компьютер и другие электронные устройства без вреда для здоровья.

Автоспорт Гран-при США. Квят оказался двенадцатым во второй квалификации Вторым оказался монегаск Шарль Леклер из FеrrаrіМакс Ферстаппен на этот раз стал третьим. У Даниила Квята – двенадцатое время.

Политика Медведев призвал проработать увеличение расчётов в нацвалютах для ШОС Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания Совета глав правительств стран ШОС в Ташкенте призвал проработать возможность увеличения расчётов в национальных валютах в рамках Шанхайской организации сотрудничества.