с чего всё началось

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины. Кроме того, в банке прогнозируют и дальнейшее снижение показателя — до 30 млрд кубометров с 2021 года.

Политика Трамп ожидает визита Зеленского в Белый дом Президент США Дональд Трамп заявил, что с удовольствием принял бы украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме.

Политика Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.

Шоу-бизнес Пугачева объявила об уходе со сцены на 10 лет Певица Алла Пугачева, приехавшая в Минск для выступления на концерте, объявила, что это последнее ее участие в подобном мероприятии в ближайшие годы.

Общество Кондитеры из Москвы поставляли снаряжение боевикам в Сирию ИА «Ореанда-Новости» Уроженцы Азербайджана Расим Бахшиев и Эльшада Ягубова поставляли снаряжение сирийским боевикам и параллельно пекли пахлаву в Москве, об этом сообщает «Коммерсантъ».

Политика Киев намерен требовать с России репарации за Донбасс Официальный представитель российского МИДа назвала это заявление «не только не умным, но и экстремистским».

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Политика Кадыров ответил на критику в свой адрес Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на религиозную критику в свой адрес.

Происшествия При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Муж Анастасии Заворотнюк впервые вышел к журналистам После спектакля Петр Чернышев участвовал в пресс-конференции. Он сделал общее фото с труппой и ушел из студии.

Гаджеты Пользователей Android атаковал вирус, который невозможно удалить Устройства на Android атаковал вирус Xhelper, который почти невозможно удалить, даже если сбросить настройки гаджета до заводских.

Наука Вирус кори наносит долговременный ущерб иммунной системе Проанализировав образцы крови 26 детей через 40-50 суток после заражения, ученые выяснили, что корь снижает разнообразие клеток иммунной памяти, которые хранят информацию о перенесенных инфекциях и помогают быстро реагировать на них.

Технологии Apple запустила свою стриминговую платформу Американская компания Apple запустила собственную стриминговую платформу Apple TV+. Об этом сообщатся на официальном сайте корпорации.

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Общество Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей Портал по поиску работы hh.ru назвал вакансии с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета».

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Футбол Зенит — ЦСКА 1:1 Московский ЦСКА сыграло вничью с петербургским "Зенитом" в матче 15-го тура чемпионата России.

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Общество Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.

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Кино Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.