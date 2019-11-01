Экономика
REGNUMНацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины. Кроме того, в банке прогнозируют и дальнейшее снижение показателя — до 30 млрд кубометров с 2021 года.
Читать в источнике
Оценить134
с чего всё началось
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может сократиться до 50 миллиардов куб. м, свидетельствуют данные прогноза Национального банка Украины (НБУ).Life.ru31 октября в 18:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт оценил заявление Нацбанка Украины о потерях в случае сокращения транзита газа
RT на русскомвчера в 11:57
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 21:13, Ашберн
Политика
Трамп ожидает визита Зеленского в Белый дом
Президент США Дональд Трамп заявил, что с удовольствием принял бы украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме.
RT на русском 20:21
Политика
Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Известия 19:14
Шоу-бизнес
Пугачева объявила об уходе со сцены на 10 лет
Певица Алла Пугачева, приехавшая в Минск для выступления на концерте, объявила, что это последнее ее участие в подобном мероприятии в ближайшие годы.
Московский Комсомолец 15:57
Общество
Кондитеры из Москвы поставляли снаряжение боевикам в Сирию
ИА «Ореанда-Новости» Уроженцы Азербайджана Расим Бахшиев и Эльшада Ягубова поставляли снаряжение сирийским боевикам и параллельно пекли пахлаву в Москве, об этом сообщает «Коммерсантъ».
Ореанда-Новости 06:50
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Газета.Ru вчера в 02:40
Политика
Киев намерен требовать с России репарации за Донбасс
Официальный представитель российского МИДа назвала это заявление «не только не умным, но и экстремистским».
Говорит Москва вчера в 08:30
ЖКХ
Предлагается не платить за некачественные услуги ЖКХ
В Государственную Думу России внесено предложение разрешить жителям страны не оплачивать услуги ЖКХ в том случае, если их качество признано неудовлетворительным.
Vologda-poisk.ru вчера в 01:39
Политика
Кадыров ответил на критику в свой адрес
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на религиозную критику в свой адрес.
Lenta.ru 12:31
Происшествия
При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии
В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:39
Общество
Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе
Российская газета 18:56
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк впервые вышел к журналистам
После спектакля Петр Чернышев участвовал в пресс-конференции. Он сделал общее фото с труппой и ушел из студии.
ToDay News Ufa 12:28
Космос
Ученые оценили возможности почв Марса и Луны
Fertilizer Daily вчера в 07:00
Гаджеты
Пользователей Android атаковал вирус, который невозможно удалить
Устройства на Android атаковал вирус Xhelper, который почти невозможно удалить, даже если сбросить настройки гаджета до заводских.
Клопс 31 октября в 13:18
Наука
Вирус кори наносит долговременный ущерб иммунной системе
Проанализировав образцы крови 26 детей через 40-50 суток после заражения, ученые выяснили, что корь снижает разнообразие клеток иммунной памяти, которые хранят информацию о перенесенных инфекциях и помогают быстро реагировать на них.
Хайтек+ 07:05
Технологии
Apple запустила свою стриминговую платформу
Американская компания Apple запустила собственную стриминговую платформу Apple TV+. Об этом сообщатся на официальном сайте корпорации.
Газета.Ru 01:20
Финансы
Сбербанк повысил прогноз по курсу доллара на 2019-2021 годы
Сбербанк повысил прогноз по курсу доллара относительно рубля на 2019-2021 годы, следует из презентации банка.
ТАСС 31 октября в 04:43
Музыка
В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно
ИА InterMedia вчера в 16:54
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей
Портал по поиску работы hh.ru назвал вакансии с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета».
BFM.ru 19:49
Армия и оружие
США вернули на Землю сверхсекретный космоплан Boeing X-37B
Американцы вернули на Землю свой космоплан, рассчитанный на то, чтобы запускать ракеты или лазер на орбите и выводить микроспутники для вывода из строя чужих космических аппаратов.
PolitOnLine.Ru вчера в 07:07
Экономика
СМИ Германии сообщили об улучшении финансовой ситуации в России
В России после санкций и скачков на нефтяном рынке стала улучшаться финансовая ситуация.
Актуальные Новости вчера в 01:23
Футбол
Зенит — ЦСКА 1:1
Московский ЦСКА сыграло вничью с петербургским "Зенитом" в матче 15-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 13:56
Наука
Хирургия мозга, или Как управлять устройствами силой мысли
В будущем компьютер сможет интерпретировать снимаемый ими сигнал и передавать соответствующие команды прямо на управляемое устройство или, наоборот, транслировать «ощущения» с периферических электронных устройств непосредственно в мозг.
Популярная механика 02:17
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Культура
Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Lenta.ru вчера в 12:37
Автоспорт
Опубликованы результаты Квята во второй практике Гран-при США
Газета.Ru вчера в 21:48
Политика
Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17
Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:27
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 31 октября в 10:00
Политика
В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
Принятие закона о выделении газотранспортной системы из "Нафтогаза" даст Киеву "серьезный аргумент" в переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23