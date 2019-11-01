с чего всё началось

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины. Кроме того, в банке прогнозируют и дальнейшее снижение показателя — до 30 млрд кубометров с 2021 года.

Общество Налог на самозанятых введут по всей стране с июля 2020 года Налог на доходы самозанятых граждан может быть распространен на всю страну с 1 июля 2020 года.

Фигурное катание Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.

Политика Бурков назвал агрессивным решение Израиля о его экстрадиции в США Решение Израиля об экстрадиции в США является «агрессивным», заявил российский хакер Алексей Бурков, задержанный в 2015 году по запросу Вашингтона из-за подозрений в киберпреступлениях, передает ТАСС.

Финансы Курс валют сегодня: рубль растёт по отношению к доллару и евро В свою очередь, евро в четверг на открытии подорожал на две десятых копейки по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,5 рубля.

Культура Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.

Экономика Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.

Происшествия Убитый брат главы центра «Э» по Ингушетии работал врачом в Москве Стали известны детали личности брата начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии, также известного как центр "Э", Ибрагима Эльджаркиева, который погиб вместе с ним 2 ноября в Москве.

Музыка Горан Брегович прилетел в Крым, чтобы дать концерт Балканский музыкант Горан Брегович прилетел в воскресенье в Симферополь, чтобы вечером дать концерт для крымчан и гостей полуострова, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.

Армия и оружие Индия ликвидирует последнюю эскадрилью МиГ-27 Индия решила отказаться от последней эскадрильи самолетов МиГ-27, которые ВВС страны использовали последние 35 лет.

Единоборства Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

Политика Украина победила в борьбе против «Северного потока-2» Ранее ГЛАС сообщал о том, что Владимир Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному-потоку-2».

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей Портал по поиску работы hh.ru назвал вакансии с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета».

Происшествия В СБУ пообещали скорые и весомые результаты в деле об убийстве Гандзюк Руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар заявил, что Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура в ближайшее время представят обществу новые весомые результаты в деле Екатерины Гандзюк.

Здоровье Минздрав изменил нормы потребления соли Минздрав России привел в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уровень потребления соли в нашей стране.

Здоровье Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.

Общество Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Москву Россиянин Денис Лисов, вывезший своих детей из шведской приемной семьи, прилетел с ними из Варшавы в Москву.

Транспорт С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.

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Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.

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Политика Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.

Финансы Крупнейшие банки массово снижают ставки рублевых вкладов Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Георгий Ващенко указывает, что банки вынуждены снижать ставки по вкладам, поскольку падают доходность облигаций и ставки денежного рынка (доходность наиболее коротких ОФЗ находится в районе 6%, ставки денежного рынка — ниже 6,5%).