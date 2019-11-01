с чего всё началось

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины. Кроме того, в банке прогнозируют и дальнейшее снижение показателя — до 30 млрд кубометров с 2021 года.

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Происшествия По делу об убийстве главы ЦПЭ Ингушетии проверяют девять человек Убийство руководителя Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева имеет признаки заказного, - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

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Наука Смогут ли 20 миллионов деревьев спасти нашу планету: мнение ученых Июльское исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что если бы мы посадили новые деревья на 900 миллионах гектаров, то они могли бы поглотить две трети углекислого газа, который мы выделили в атмосферу за последние 250 лет.

Политика Киев намерен требовать с России репарации за Донбасс Официальный представитель российского МИДа назвала это заявление «не только не умным, но и экстремистским».

Политика Сальвадор высылает из страны весь дипкорпус Венесуэлы Правительство Сальвадора предоставляет 48 часов всему дипломатическому корпусу режима Мадуро, чтобы покинуть территорию страны, — говорится в заявлении Букеле в Twitter.

Фигурное катание Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.

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Шоу-бизнес Ольга Орлова прокомментировала ссору с Ксенией Бородиной Оказалось, что разлад произошел по причине того, что Орлова закрутила роман с женатым мужчиной, а Бородина не смогла поддержать коллегу в ее выборе.

Политика WP: Трамп заявлял своим советникам о неприязни к Украине Президент США Дональд Трамп заявлял своим советникам о неприязни к украинским властям и подозревал их в «сговоре» с предвыборным штабом Хиллари Клинтон, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.