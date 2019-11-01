с чего всё началось

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины. Кроме того, в банке прогнозируют и дальнейшее снижение показателя — до 30 млрд кубометров с 2021 года.

Происшествия Макгрегор признал вину в нападении на пожилого мужчину в баре Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в окружном суде Дублина признал вину в нападении на пожилого мужчину в одном из баров города, сообщает Irish Mirror.

Происшествия SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Политика В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

Армия и оружие Военные НАТО пожаловались на преследование русскими Русские преследуют семьи военных НАТО, которые несут службу в Прибалтике. Об этом сообщает Jyllands-Posten.

Политика Украина потребует от России долгосрочный контракт на транзит газа Возбудившись от положительного ответа Дании по прокладке газопровода "Северный поток – 2" в своих водах на Балтике, украинские власти набрались наглости и заявили, что будут требовать от РФ подписания нового контракта на транзит российского газа европейским потребителям на долгий срок и на необходимый Киеву объем.

Политика Путин обсудит вопросы профобразования на телемосте с WorldSkills Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.

Общество С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП С 1 ноября стало доступно приложение "Помощник ОСАГО", позволяющее оформить электронный европротокол при авариях с участием не более двух машин и без пострадавших, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет зима Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в России температура зимой установится в районе или выше климатической нормы.

Армия и оружие Российская «Булава» не может стрелять на запад Напомним, что разработкой ракеты МБР Р-30 «Булава-30», способной нести ядерный заряд, занимались специалисты Московского института теплотехники.

Единоборства Боксер Ковалев получит 3 млн долларов за бой с Альваресом Российский боксер Сергей Ковалев получит 3 миллиона долларов в качестве гонорара за поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.

Общество Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсии, исключив обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.

Общество Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека» Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.

Шоу-бизнес Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.

Транспорт Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.

Политика Зеленского в Тернополе пропустили через «коридор позора» Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время официального визита в Тернополь устроили «коридор позора» у здания местной областной администрации.

Экономика Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1% Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.

Гаджеты Пользователей Android предупредили о новом вирусе Специалисты по кибербезопасности из компании Symantec предупредили о распространении нового вируса Xhelper, поражающего устройства под управлением операционной системы Android.

Политика Американцев удивила перевозка Су-34 по трассе под Воронежем Минобороны РФ провело буксировку истребителей Су-34 в Воронеж из Бутурлиновки на собственных шасси этих самолётов без использования специального транспорта, что вызвало удивление у американского издания The Aviationist.

Политика Билалова в США отпустили под залог Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов отпущен из миграционной службы США (ICE) под залог, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Транспорт Минтранс подготовил поправки в ПДД для электросамокатов и гироскутеров Минтранс опубликовал поправки в правила дорожного движения, регулирующие движение на электросамокатах, гироскутерах, мотоколесах и сигвеях.

Общество Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце.

Общество Минтранс отменил приказ о переводе вагонов на кассетные подшипники Министерство транспорта отменило приказ, давший старт переводу всех грузовых вагонов на кассетные подшипники вместо более распространенных роликовых.

Шоу-бизнес Чернышев впервые вышел на лед после госпитализации Заворотнюк Фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые за несколько месяцев вышел на лед, передает ABN News.

Экономика ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары США Китай получил право на ответные пошлины на американские товары и услуги в размере более $3,5 млрд в год в связи с нарушением Соединенными Штатами правил Всемирной торговой организации (ВТО), касающихся методологии антидемпинговых расследований.