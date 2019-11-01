с чего всё началось

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Происшествия В результате взрыва в сирийском Телль-Абъяде погибли 13 человек Не менее 13 человек погибли в результате взрыва в сирийском городе Телль-Абъяд, который расположен на границе с Турцией.

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Политика «Ключевой свидетель» рассказал о деле Boeing МН17 и утечке документов В Киеве Цемаха ранее назвали ключевым свидетелем в деле о крушении «Боинга» 777 рейса МН17 на Донбассе.

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