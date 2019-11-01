Экономика

REGNUMREGNUMНацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины. Кроме того, в банке прогнозируют и дальнейшее снижение показателя — до 30 млрд кубометров с 2021 года.
Читать в источнике
Комментировать194
с чего всё началось
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может сократиться до 50 миллиардов куб. м, свидетельствуют данные
 прогноза Национального банка Украины (НБУ).
Life.ru31 октября в 18:34

Подробнее о событии

Эксперт оценил заявление Нацбанка Украины о потерях в случае сокращения транзита газа

RT на русскомвчера в 11:57

Поиски альтернатив российскому газу сочли вредными для Украины

Национальная служба новостейвчера в 06:52

Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

REGNUM31 октября в 18:24

Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа

РИА Новостивчера в 00:04

Нацбанк Украины оценил потери от снижения транзита газа из России

Московский Комсомолецвчера в 00:52

Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита газа из России

РБКвчера в 02:39

Нацбанк Украины допустил сокращение транзита газа в 2020 году

ТАСС31 октября в 16:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:28, Вашингтон
Фигурное катание

Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при

Газета.Ru вчера в 22:41
Общество

Врачи предупредили об опасности подвернутых штанов

Вести.Ru 09:52
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за ролика, где дети интервьюируют гея

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" из-за ролика на YouTube, в котором дети задают вопросы гею, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
РИА Новости 10:00
Политика

Премьер Болгарии назвал причину выдворения российского дипломата

Российский дипломат, которого выслали из Болгарии после расследования о шпионаже, пытался завербовать высокопоставленного сотрудника, имеющего допуск к секретной информации.
URA.Ru вчера в 03:56
Единоборства

Боксер Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом

Отмечается, что чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 79,38 кг Ковалев не смог уложиться в вес перед поединком против мексиканского бойца.
РЕН ТВ вчера в 18:54
Происшествия

В Нарьян-Маре простились с убитым в детском саду мальчиком

В Нарьян-Маре простились с убитым в детском саду шестилетним мальчиком, сообщает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 11:06
Армия и оружие

В США рассказали о последнем секретном самолете СССР

Lenta.ru 09:42
Религия

РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви

Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Политика

В Ираке обнаружили еще четырех российских детей

В багдадском приюте обнаружили еще четырех российских детей, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.
РИА Новости 08:37
Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Борнмуту» в матче чемпионата Англии

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Борнмуту" в матче 11-го тура чемпионата Англии.
Газета.Ru 10:21
Авто

Кроссовер Toyota Raize начали отгружать дилерам

Пользователь Twitter из Японии опубликовал фото только что доставленных к одному из дилеров новых, еще официально не представленных кроссоверов Toyota Raize.
Российская газета вчера в 04:00
Культура

Шварценеггер заставил Сталлоне сняться в провальной комедии

Профиль вчера в 16:09
Общество

В Москву идет аномальное субтропическое тепло

Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов. Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.
Вести.Ru 05:59
Футбол

Шалимов объяснил, почему заменил Глушакова в матче с «Динамо»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов объяснил замену полузащитника Дениса Глушакова в матче 15-го тура Российской Премьер-лиги с «Динамо» (1:1), а также высказался о моменте с пенальти в ворота его команды, который не реализовал нападающий Кирилл Панченко.
Чемпионат 09:53
Политика

Уголовное дело против Кличко возбудили на Украине

На Украине Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
РЕН ТВ вчера в 14:41
Экономика

Bloomberg узнал о согласии саудовского кронпринца на IPO Saudi Aramco

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дал окончательное согласие на первичное размещение акций (IPO) национальной нефтяной компании Saudi Aramco, официальное объявление ожидается в субботу, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Интерфакс вчера в 22:18
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Политика

Депутаты Госдумы от КПРФ просят Путина не увольнять Левченко

Депутаты фракции КПРФ в Госдуме направили в адрес президента РФ Владимира Путина призыв не увольнять губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
REGNUM 04:02
Происшествия

На танкере в Находке произошел взрыв

На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек.
Газета.Ru вчера в 21:50
Происшествия

В «нехорошей квартире» в центре Москвы нашли девочек в компании мужчин

Следком проверит обстоятельства, при которых две девочки, не достигшие совершеннолетия, оказались в квартире в центре столицы с двумя мужчинами.
Вести.Ru 10:05
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru вчера в 15:25
Происшествия

Автомобиль сбил мужчину на парковке мэрии Москвы

Известия 09:14
Наука

Учёные выявили опасное для человечества явление

Международная группа учёных выявила опасное для человечества явление.
Газета Кемерова вчера в 03:40
Гаджеты

Meizu представила в России новый смартфон Meizu 16xs

UfaTime.ru вчера в 05:29
Общество

В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Министр обороны России Сергей Шойгу после массового убийства в войсковой части в Забайкалье приказал отправлять в армейские подразделения охраны на длительные задания только военнослужащих-контрактников.
Lenta.ru вчера в 13:54
Авто

В продажу поступил кроссовер Hyundai Creta нового поколения

На рынке КНР в продажу поступил кроссовер Hyundai Creta нового поколения. В Поднебесной эта модель продается под названием ix25.
UfaTime.ru вчера в 15:01
Экономика

Российский производитель микросхем «Ангстрем-Т» обанкротился

Основанное в 2005 году предприятие «Ангстрем-Т» — один из крупнейших проектов по развитию высоких технологий в России — официально признано банкротом.
iXBT.com 31 октября в 03:47
Хоккей

ЦСКА нанёс «Барысу» пятое поражение подряд в КХЛ

RT на русском 09:49
Наука

Польза каннабиса при психических расстройствах признана мифом

Австралийские ученые подтвердили опасения относительно опасности каннабиса, как средства для лечения психических расстройств.
МедиаПоток 08:08
Происшествия

В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь

Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
РИА Новости 07:13
Как работают Яндекс.Новости?
Строительство "Турецкого потока"Больше новостей по теме
Главное