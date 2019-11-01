с чего всё началось

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины. Кроме того, в банке прогнозируют и дальнейшее снижение показателя — до 30 млрд кубометров с 2021 года.

Происшествия Двух человек расстреляли в Москве Два человека погибли в результате перестрелки во дворе жилого дома на улице Академика Анохина на западе Москвы.

Гаджеты Intel отложила выпуск Cascade Lake-X до конца ноября В прошлом месяце компания Intel представила новое поколение высокопроизводительных настольных процессоров, которые вошли в семейство Cascade Lake-X, однако новинки всё ещё не поступили в продажу.

Происшествия В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство 27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.

Армия и оружие В МВД Турции пообещали отослать пленных боевиков ИГ в Европу Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что считает неприемлемой позицию стран Европы, которые никак не реагируют на ситуацию с пленными боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России организации) на севере Сирии, сообщает агентство Reuters.

Общество Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.

Гаджеты Redmi презентовал сверхдешевый 40-дюймовый телевизор Китайский бренд Redmi презентовал сверхдешевый 40-дюймовый телевизор. Его цена ниже стоимости многих популярных смартфонов.

Футбол Яя Туре получил красную карточку за грубый фол на 10-й секунде матча 36-летний ивуариец получил прямую красную карточку в самом начале игры — уже на 10-й секунде встречи футболист грубо ударил своего оппонента сзади по ногам, за что был удален с поля.

Шоу-бизнес Симоньян опубликовала трогательный снимок с новорожденной дочкой Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию супруга, актера театра и кино Тиграна Кеосаяна, с новорожденной дочерью Маро на руках.

Авто В продажу вышла Hyundai Creta нового поколения На китайском рынке появилось новое поколение кроссовера Hyundai Creta, который в этой стране известен под названием ix25.

Здоровье 4 симптома «тихого инфаркта» назвали медики Медики утверждают, что неприятные ощущения в центре грудной клетки, а также общий дискомфорт в верхней части тела и возникновение проблем с дыханием являются предынфарктными симптомами.

Общество В Москву идет аномальное субтропическое тепло На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".