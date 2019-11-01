Экономика
REGNUMНацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины. Кроме того, в банке прогнозируют и дальнейшее снижение показателя — до 30 млрд кубометров с 2021 года.
Читать в источнике
Оценить131
с чего всё началось
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может сократиться до 50 миллиардов куб. м, свидетельствуют данные прогноза Национального банка Украины (НБУ).Life.ru31 октября в 18:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт оценил заявление Нацбанка Украины о потерях в случае сокращения транзита газа
RT на русскомвчера в 11:57
Поиски альтернатив российскому газу сочли вредными для Украины
Национальная служба новостейвчера в 06:52
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 13:32, Ашберн
Происшествия
Двух человек расстреляли в Москве
Два человека погибли в результате перестрелки во дворе жилого дома на улице Академика Анохина на западе Москвы.
Гаджеты
Intel отложила выпуск Cascade Lake-X до конца ноября
В прошлом месяце компания Intel представила новое поколение высокопроизводительных настольных процессоров, которые вошли в семейство Cascade Lake-X, однако новинки всё ещё не поступили в продажу.
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
Общество
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж
Украинская компания «Нафтогаз» подала новый иск в Стокгольмский арбитраж против российской компании «Газпром», касающийся контракта на транзит газа.
Общество
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Армия и оружие
В МВД Турции пообещали отослать пленных боевиков ИГ в Европу
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что считает неприемлемой позицию стран Европы, которые никак не реагируют на ситуацию с пленными боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России организации) на севере Сирии, сообщает агентство Reuters.
Армия и оружие
Украина закрыла небо и север Черного моря из-за учений
В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Гаджеты
Redmi презентовал сверхдешевый 40-дюймовый телевизор
Китайский бренд Redmi презентовал сверхдешевый 40-дюймовый телевизор. Его цена ниже стоимости многих популярных смартфонов.
Музыка
Константин Меладзе назвал пение участника «Евровидения» ресторанным
Сюткин и Шнуров даже заступились за певца, отметив, что это далеко не ресторанное пение.
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
Религия
Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Происшествия
Трое детей провалились под лед в Башкирии
Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.
Футбол
Яя Туре получил красную карточку за грубый фол на 10-й секунде матча
36-летний ивуариец получил прямую красную карточку в самом начале игры — уже на 10-й секунде встречи футболист грубо ударил своего оппонента сзади по ногам, за что был удален с поля.
Общество
Суд Петербурга счел законным «телеарест» миллиардера Игоря Воробья
Защита, сочтя нарушенными нормы уголовно-процессуального закона, предписывающие непосредственное участие обвиняемого на заседании, направила жалобу в городской суд, требуя отмены постановления.
Шоу-бизнес
Симоньян опубликовала трогательный снимок с новорожденной дочкой
Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию супруга, актера театра и кино Тиграна Кеосаяна, с новорожденной дочерью Маро на руках.
Происшествия
Школьницы разрушили несколько надгробий на кладбище под Курском
Полиция задержала трех школьниц, подозреваемых в разрушении надгробий на кладбище в городе Щигры Курской области.
Авто
В продажу вышла Hyundai Creta нового поколения
На китайском рынке появилось новое поколение кроссовера Hyundai Creta, который в этой стране известен под названием ix25.
Фигурное катание
Тарасова рассказала об ошибках Загитовой на Гран-при
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.
Политика
Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
Здоровье
4 симптома «тихого инфаркта» назвали медики
Медики утверждают, что неприятные ощущения в центре грудной клетки, а также общий дискомфорт в верхней части тела и возникновение проблем с дыханием являются предынфарктными симптомами.
Происшествия
В Москве ограбили квартиру певицы Екатерины Шавриной
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Здоровье
Врач рассказала, как определить болезни по запаху
По словам эксперта, изменения в запахах, которые источает тело человека, могут быть первым признаком болезней, которые часто удается диагностировать лишь на поздней стадии.