с чего всё началось

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины. Кроме того, в банке прогнозируют и дальнейшее снижение показателя — до 30 млрд кубометров с 2021 года.

Происшествия Больше 30 детей отравились в отеле в Казани Более 30 детей отравились в отеле "Кристалл" в Казани, после того, как поели в ресторане отеля, передает РИА "Новости" со ссылкой на СУСК по Татарстану.

Теннис Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA Швейцарка реализовала 2 брейк-пойнта из 7. Соперница Свитолиной по финалу определится в матче между австралийкой Эшли Барти и чешкой Каролиной Плишковой.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».

Происшествия Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.

ЖКХ Россиянам хотят разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ Россиянам хотят предоставить право не оплачивать коммунальные услуги, которые не соответствуют необходимому качеству.

Религия РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.

Футбол Борнмут — Манчестер Юнайтед 1:0 (2-й тайм) Манкунианцы не могут отыграть на ноль уже в 11 выездных матчах АПЛ подряд.

Политика МИД России беспокоится за безопасность работников СМИ на Украине Министерство иностранных дел России заявило, что уровень безопасности работников СМИ на Украине вызывает серьезную обеспокоенность.

Политика «Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа.

Фигурное катание Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при Опубликовано видео короткой программы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на этапе французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.

Общество Кристина Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробии Накануне журналисты заметили на выставке ритуальных услуг на ВДНХ похоронную гравюру Асмус.

Происшествия Во Франции задержали грузовик с мигрантами из Пакистана Во Франции сотрудники полиции перехватили грузовик, в котором находились 30 мигрантов из Пакистана, сообщает 2 ноября Nice Matin.

Политика Участника выборов губернатора Приморья Ищенко исключили из КПРФ Андрей Ищенко, принимавший участие в выборах губернатора Приморского края в 2018 году, исключен из КПРФ.

Политика Белый дом подготовился к импичменту Трампа Трамп рассказывает: пригласил в Белый дом служебного пса, отличившегося при операции против террориста номер один аль-Багдади.

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей Названы вакансии, где работодатель готов платить больше 200 тыс. рублей в месяц сотруднику.

Футбол «Зенит» готовит финальное предложение по Миранчукам По словам собеседника, сине-бело-голубые сделают финальное предложение по братьям в зимнее трансферное окно.

Армия и оружие В Турции пообещали вернуть пленных боевиков в Европу В странах Европы никак не реагируют на ситуацию с пленными боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России организации), хотя среди них находится около 800 европейцев.

Общество Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека» Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.

Экономика Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.

Происшествия В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.

Общество Москвичи скупают квартиры площадью 11 кв. метров Согласно новому законопроекту, купить жилье меньше 10 квадратных метров в Москве не получится.

Политика Пушков ответил на заявление о выплате Киеву «репараций» Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона.

Происшествия В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.