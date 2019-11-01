с чего всё началось

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины. Кроме того, в банке прогнозируют и дальнейшее снижение показателя — до 30 млрд кубометров с 2021 года.

Экономика Госдолг США превысил рекордные $23 трлн По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн.

Политика Турки выяснили роль Кардашьян в признании Геноцида армян Конгрессом Турецкие СМИ сообщили о роли американской теледивы и бизнесвумен армянского происхождения Ким Кардашьян в процессе принятия Палатой представителей Конгресса резолюции о признании Геноцида армян.

Авто Новый Kia Soul стал более российским На калининградском предприятии «Автотор» началось производство модели Kia Soul третьего поколения по полному циклу CKD – со сваркой и окраской кузовов.

Происшествия Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Общество Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.

Происшествия В Башкирии трое детей провалились под лед на озере Трое маленьких детей провалились под лёд на озере в башкирском селе Байгильдино, отец сумел вытащить их и доставить в больницу, однако один ребёнок скончался, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

Общество В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.

Происшествия В подмосковном Жуковском горит склад Напомним, 21 октября в восточной части Москвы возник пожар на складе общей площадью более 800 кв. м.

Шоу-бизнес Симоньян опубликовала трогательный снимок с новорожденной дочкой Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию супруга, актера театра и кино Тиграна Кеосаяна, с новорожденной дочерью Маро на руках.

Политика Байден обвинил Трампа в укреплении позиций России на Ближнем Востоке Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что выбранный лидером страны Дональдом Трампом курс во внешней политике способствует укреплению российских позиций на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

Армия и оружие США вернули на Землю сверхсекретный космоплан Boeing X-37B Американцы вернули на Землю свой космоплан, рассчитанный на то, чтобы запускать ракеты или лазер на орбите и выводить микроспутники для вывода из строя чужих космических аппаратов.