с чего всё началось

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины. Кроме того, в банке прогнозируют и дальнейшее снижение показателя — до 30 млрд кубометров с 2021 года.

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Политика В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор» Президент Украины прокомментировал произошедшее, подтвердив, что Крым и Донбасс для него являются территорией Украины, передает ФАН.

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Общество Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.

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Политика Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.

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Общество В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы.

Происшествия Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве мальчика в детском саду Нарьян-Мара, сообщается на сайте Следственного комитета России.

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