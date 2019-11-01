Экономика
REGNUMНацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины. Кроме того, в банке прогнозируют и дальнейшее снижение показателя — до 30 млрд кубометров с 2021 года.
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с чего всё началось
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может сократиться до 50 миллиардов куб. м, свидетельствуют данные прогноза Национального банка Украины (НБУ).Life.ruвчера в 18:34
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