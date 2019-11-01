Экономика
REGNUMНацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины. Кроме того, в банке прогнозируют и дальнейшее снижение показателя — до 30 млрд кубометров с 2021 года.
Читать в источнике
Оценить126
с чего всё началось
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может сократиться до 50 миллиардов куб. м, свидетельствуют данные прогноза Национального банка Украины (НБУ).Life.ruвчера в 18:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 21:39, Ашберн
Общество
Синоптики предсказали россиянам «розовую зиму»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что россиян ждет "розовая зима".
Газета.Ru 09:53
Общество
Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве
Интерфакс вчера в 04:45
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru 15:25
Общество
Минкульт хочет «урезать» зарубежное кино на День народного единства
Министерство культуры попросило кинодистрибьюторов ставить ограничение на показы иностранных фильмов в День народного единства.
Невские Новости 20:07
Политика
Демократ Бето О’Рурк вышел из президентской гонки в США
Бывший член палаты представителей от Демократической партии Бето О'Рурк объявил в пятницу, что заканчивает свою президентскую кампанию из-за нехватки средств, об этом он сообщил в своем твиттере.
Интерфакс 18:45
Политика
В Госдепе заявили о навязывании Россией систем С-400 всему миру
Россия усердно навязывает всему миру свои зенитные ракетные системы С-400, как раньше автомат Калашникова.
RT на русском вчера в 17:01
Здоровье
Как избежать кариеса рассказали жителям Ставрополя
Как рассказала гостья, к стоматологу желательно обращаться на профилактический осмотр два раза в год.
АТВмедиа вчера в 10:30
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране.
Известия 18:49
Армия и оружие
Израиль перехватил семь ракет из сектора Газа
Согласно публикации в Twitter, ракеты были направлены на приграничные израильские населенные пункты, а затем перехвачены Израилем с помощью системы ПВО «Железный купол».
Известия 16:11
Политика
Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса
Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.
Свободная Пресса 03:26
Авто
АвтоВАЗ разыгрывает автомобили Lada Xray с «автоматом»
С 1 по 30 ноября при совершении покупки на сумму не менее 100 рублей в дилерских центрах бренда клиенты могут стать участниками розыгрыша подарочных сертификатов на сумму от 1 000 до 4 000 рублей, а также побороться за главный приз — один из трех хэтчбеков Lada XRay в кроссовой версии с автоматической трансмиссией.
SpeedMe 03:54
Финансы
Госдолг США установил новый рекорд
Объём государственного долга США поставил новый рекорд, теперь он составляет более $23 трлн. Об этом сообщает министерство финансов США.
RT на русском 19:23
Единоборства
Боец UFC Гастелум сжульничал во время взвешивания
Боец Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Келвин Гастелум сжульничал во время взвешивания. Фото данного инцидента опубликовано в Twitter.
Газета.Ru 20:30
Шоу-бизнес
Лидия Вележева: «Стюардесса предложила мне бокал вина, я согласилась»
Стюардесса предложила бокал вина, я согласилась, выпила и сказала, чтобы меня больше не беспокоили, кушать не буду.
StarHit.ru 04:00
Кино
Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети
Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".
Народные новости вчера в 22:14
Общество
Минстрой России впервые представил индекс качества городской среды
Индекс качества городской среды впервые опубликовало Министерство строительства первый в России.
REGNUM 18:57
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина впервые показала лицо сына
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.
Дни24 09:59
Политика
В Раде назвали провалы Зеленского во внешней политике
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко перечислил провалы президента Украины Владимира Зеленского во внешней политике.
RT на русском 19:43
Политика
В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости 18:23
Армия и оружие
Лавров назвал аль-Багдади «порождением США»
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал лидера террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади "порождением США", об этом он заявил в интервью программе "Международное обозрение" на канале "Россия 24".
РИА Новости 16:13
Происшествия
В Магадане в ДТП с участием двух машин погибли два человека
Авария произошла на улице Ягодной утром 2 ноября. Столкнулись две машины, водители которых погибли от полученных травм.
РЕН ТВ 20:40
Шоу-бизнес
Никита Джигурда пообещал нокаутировать Андрея Малахова
«Ты просто ляжешь на настил ринге», — пообещал Джигурда.
Вечерний курьер 04:28
Гаджеты
Смартфоны Redmi K20 Pro получат обновление до MIUI 11
В Китае Redmi K20 Pro обновили до MIUI 11 ещё две недели назад. Теперь глобальную версию прошивки начали получать в Индии.
Профиль 30 октября в 01:20
Автоспорт
Квят подвёл итоги пятничных свободных заездов
Гонщик команды "Торо Россо" Даниил Квят подвёл итоги свободной практики на Гран-при США.
Sport.ru 19:58
Общество
«Лошарик» будет отремонтирован в Северодвинске
Повреждённый 1 июля пожаром подводный атомный аппарат АС-31 «Лошарик» доставлен в Северодвинск для проведения ремонта.
RT на русском 21:03
Авто
В Россию приедут лицензионные автомобили BMW из Вьетнама
Вьетнамские автомобили VinFast, построенные на базе старых моделей BMW, могут появиться в России.
Автоновости дня 30 октября в 05:02