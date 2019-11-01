с чего всё началось

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины. Кроме того, в банке прогнозируют и дальнейшее снижение показателя — до 30 млрд кубометров с 2021 года.

Общество Синоптики предсказали россиянам «розовую зиму» Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что россиян ждет "розовая зима".

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.

Общество Минкульт хочет «урезать» зарубежное кино на День народного единства Министерство культуры попросило кинодистрибьюторов ставить ограничение на показы иностранных фильмов в День народного единства.

Политика Демократ Бето О’Рурк вышел из президентской гонки в США Бывший член палаты представителей от Демократической партии Бето О'Рурк объявил в пятницу, что заканчивает свою президентскую кампанию из-за нехватки средств, об этом он сообщил в своем твиттере.

Политика В Госдепе заявили о навязывании Россией систем С-400 всему миру Россия усердно навязывает всему миру свои зенитные ракетные системы С-400, как раньше автомат Калашникова.

Здоровье Как избежать кариеса рассказали жителям Ставрополя Как рассказала гостья, к стоматологу желательно обращаться на профилактический осмотр два раза в год.

Политика МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране.

Армия и оружие Израиль перехватил семь ракет из сектора Газа Согласно публикации в Twitter, ракеты были направлены на приграничные израильские населенные пункты, а затем перехвачены Израилем с помощью системы ПВО «Железный купол».

Политика Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.

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Финансы Госдолг США установил новый рекорд Объём государственного долга США поставил новый рекорд, теперь он составляет более $23 трлн. Об этом сообщает министерство финансов США.

Единоборства Боец UFC Гастелум сжульничал во время взвешивания Боец Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Келвин Гастелум сжульничал во время взвешивания. Фото данного инцидента опубликовано в Twitter.

Кино Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".

Общество Минстрой России впервые представил индекс качества городской среды Индекс качества городской среды впервые опубликовало Министерство строительства первый в России.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина впервые показала лицо сына Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.

Политика В Раде назвали провалы Зеленского во внешней политике Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко перечислил провалы президента Украины Владимира Зеленского во внешней политике.

Политика В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.

Армия и оружие Лавров назвал аль-Багдади «порождением США» Глава российского МИД Сергей Лавров назвал лидера террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади "порождением США", об этом он заявил в интервью программе "Международное обозрение" на канале "Россия 24".

Происшествия В Магадане в ДТП с участием двух машин погибли два человека Авария произошла на улице Ягодной утром 2 ноября. Столкнулись две машины, водители которых погибли от полученных травм.

Гаджеты Смартфоны Redmi K20 Pro получат обновление до MIUI 11 В Китае Redmi K20 Pro обновили до MIUI 11 ещё две недели назад. Теперь глобальную версию прошивки начали получать в Индии.

Автоспорт Квят подвёл итоги пятничных свободных заездов Гонщик команды "Торо Россо" Даниил Квят подвёл итоги свободной практики на Гран-при США.

Общество «Лошарик» будет отремонтирован в Северодвинске Повреждённый 1 июля пожаром подводный атомный аппарат АС-31 «Лошарик» доставлен в Северодвинск для проведения ремонта.