с чего всё началось

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины. Кроме того, в банке прогнозируют и дальнейшее снижение показателя — до 30 млрд кубометров с 2021 года.

Происшествия В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика В департаменте образования Ненецкого автономного округа рассказали, что мальчик, убитый накануне в детском саду, был не единственным ребенком в семье.

Происшествия Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина впервые показала лицо сына Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.

Происшествия Два человека погибли при взрыве на танкере в Находке «На танкере «Залив Америка» в Находке произошёл хлопок, два человека погибли, еще одного члена экипажа ищут», — цитирует ТАСС аварийно-спасательное подразделение порта Находка.

Фигурное катание Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.

Здоровье Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни Врачи отнесли вегето-сосудистую дистонию (ВСД), дисбактериоз, иммунодефицит и тонус матки к несуществующим заболеваниям, которые, однако, зачастую диагностируют в медицинских учреждениях.

Здоровье В Светлогорске подвели итоги Госсовета, проведённого Путиным Владимир Путин провёл в Калининградской области заседание Госсовета по вопросам развития здравоохранения.

Происшествия Лидию Вележеву сняли с рейса из-за скандала на борту самолета Заслуженная артистка РФ устроила дебош на борту самолета, собирающегося вылететь из Москвы в столицу Израиля.

Общество Минстрой представил индекс качества городской среды Результаты подсчета первого индекса качества городской среды в России показали, что лишь 23% городов страны имеют благоприятную среду.

Музыка Сергей Жуков стал зомби в новом клипе Сергей Жуков не зря выбрал Хэллоуин для даты релиза, ведь клип на песню «Я больной тобой» — дебютная работа группы в жанре хоррора.

Футбол ЦСКА вылетел в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом» Игроки и тренерский штаб ЦСКА отправились в Санкт-Петербург на матч 15-го тура российской Премьер-лиги с «Зенитом».

Шоу-бизнес После долгого перерыва Алла Пугачева даст концерт в Минске Как известно, певица давно не ездила на гастроли и на вопрос журналистов о том, не переживает ли она перед концертом в Минске, Пугачева ответила, что почти «умирает от страха».

Политика Рада приняла необходимый для транзитного контракта законопроект Как уточняет Интерфакс, законопроект необходим для создания условий для заключения транзитного контракта с «Газпромом».

Политика Россия запустит последнюю ракету-носитель с украинскими комплектующими в декабре Последний пуск с космодрома Плесецк ракеты-носителя «Рокот» с украинской системой управления перенесен на декабрь, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Происшествия Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.

Армия и оружие ВВС Израиля начали обстрел позиций боевиков в секторе Газа Израильская авиация начала обстрел нескольких объектов боевиков в секторе Газа в ответ на ранее выпущенные с территории анклава ракеты, сообщила армейская пресс-служба.

Энергетика Расширение завода СПГ на Сахалине заморожено Расширение завода СПГ на Сахалине, подконтрольного "Газпрому", заморожено из-за отсутствия необходимых запасов газа, сообщили "Рейтер" три источника, знакомые с планами развития завода.

Футбол Первый канал в прямом эфире покажет матч Россия-Бельгия Матч отборочного турнира Евро-2020 между сборными России и Бельгии по футболу будет транслироваться Первым каналом в прямом эфире, сообщает пресс-служба телеканала.

Здоровье Минздрав уточнил данные о сокращении количества врачей Министерство здравоохранения России уточнило ранее опубликованные данные о сокращении числа врачей в субъектах РФ в 2018 году — медперсонала стало меньше в 55, а не в 54 регионах, однако общий объем сокращения оказался ниже ранее заявленного.

Экономика РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.

Общество Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.