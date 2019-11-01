с чего всё началось

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины. Кроме того, в банке прогнозируют и дальнейшее снижение показателя — до 30 млрд кубометров с 2021 года.

Экономика ЦБ и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений Центробанк и Министерство финансов России представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).

Транспорт Названа стоимость проезда по трассе Москва — Казань Стоимость проезда по новой трассе составит не более двух с половиной тысяч рублей для легковых автомобилей.

Культура Лидер Linkin Park записал песню для российского фильма «Аванпост» Один из лидеров и основателей культовой ню-метал-группы Linkin Park Майк Шинода записал саундтрек к грядущему российскому фантастическому боевику "Аванпост".

Кино Мединский не видит оснований запрещать фильм «Джокер» в России Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, вышедший в российский прокат 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для его запрета в стране нет.

Фигурное катание Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.

Политика Лавров: Путин не видит себя укротителем гадюшника на Ближнем Востоке Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что президент России Владимир Путин, действуя на Ближнем Востоке, не видит себя "укротителем гадюшника".

Космос Астрономы нашли в Солнечной системе еще одну карликовую планету Пока статус Гигеи не подтвердится, астрономы по-прежнему будут считать, что в Солнечной системе всего пять карликовых планет.

Общество Продажу фуа-гра запретили в Нью-Йорке Городской совет Нью-Йорка одобрил запрет на продажу фуа-гра в магазинах и ресторанах.

Политика В Конгрессе США одобрили процедуру импичмента Трампа В Палате представителей США прошло голосование по документу, предусматривающему начало процедуры импичмента президента Соединенных штатов Дональда Трампа.

Общество Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.

Армия и оружие Лавров назвал лидера ИГ порождением США Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что лидер террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади, о ликвидации которого ранее сообщили США, — порождение Соединенных Штатов.

Политика Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17 Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.

Финансы Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн Государственный долг США достиг рекордной отметки в $23 трлн, свидетельствуют данные американского Минфина.

Происшествия Садовничий прокомментировал дело аспиранта МГУ Мифтахова Аспиранта мехмата МГУ и анархиста Азата Мифтахова арестовали в феврале этого года, его обвиняют в нападении на офис «Единой России».

Футбол Генич ожидает, что «Зенит» не сможет обыграть ЦСКА Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего центрального матча 15-го тура РПЛ, в котором «Зенит» примет ЦСКА.

Космос Иран планирует создавать уникальный спутник для исследований Иран намерен создать уникальный исследовательский спутник для дистанционного зондирования Земли с разрешающей способностью аппаратуры слежения до 1 метра.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.

Политика В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

Религия Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.

Футбол «ПСЖ» проиграл «Дижону», идущему на последнем месте "ПСЖ" на выезде уступил "Дижону" в матче 11-го тура чемпионата Франции (1:2). Это третье поражение парижан в этом сезоне.

Гаджеты Пользователей Android предупредили о новом вирусе Специалисты по кибербезопасности из компании Symantec предупредили о распространении нового вируса Xhelper, поражающего устройства под управлением операционной системы Android.