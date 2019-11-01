с чего всё началось

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины. Кроме того, в банке прогнозируют и дальнейшее снижение показателя — до 30 млрд кубометров с 2021 года.

Здоровье Минздрав изменил нормы потребления соли Минздрав России привел в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уровень потребления соли в нашей стране.

Фигурное катание Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при Опубликовано видео короткой программы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на этапе французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.

Происшествия Московские медики помогли ребенку, которому мать выколола глаза Малышу мать после ссоры с мужем повредила глаза. Медикам в итоге удалось спасти один глаз мальчику. На место второго установили имплант.

Футбол «Ман Сити» возглавил рейтинг самых богатых клубов Европы Самой представительной в рейтинге оказалась АПЛ: в топ-15 богачей попали шесть английских клубов («Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал»).

Политика Партия Порошенко отказалась вступаться за националистов «Азова» Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» отказалась подписывать обращение к США в защиту добровольческого полка «Азов».

Армия и оружие Индия отправит МиГ-27 в «последний путь» В декабре оставшиеся у индийских военных сверхзвуковые истребители-бомбардировщики третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности МиГ-27 отправятся в «последний путь», пишет India Today.

Происшествия В Кемерове на пожаре в промзоне погиб человек Во время тушения пожара огнеборцы нашли в одном из зданий тело человека. Личность погибшего устанавливается.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.

Общество Мэр Одессы назвал «плевком в лицо» горожанам снос барельефа Жукову Мэр Одессы Геннадий Труханов жестко раскритиковал действия национал-радикалов, которые снесли барельеф советскому маршалу Георгию Жукову с областного военного комиссариата.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».

Политика РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.

Футбол В чемпионате России по футболу примут участие команды из постсоветских республик Бывший гендиректор московского «Динамо» Дмитрий Иванов рассказал, почему расширение за счет команд из других стран поможет чемпионату России.

Происшествия Робот убил человека на заводе под Липецком К гибели 33-летнего рабочего в городе Грязи привело грубое нарушение правил безопасности, установили липецкие следователи.

Общество Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.

Общество Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв, в частности, цифровые отпечатки голоса.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина впервые показала лицо наследника экс-короля Малайзии Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала лицо их совместного с Фаридом сына.

Здоровье Кардиолог перечислил три ранних симптома инфаркта Врачи перечислили три ранних симптома инфаркта, которые помогут спасти жизнь больному.

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Культура Рик и Морти «прорекламировали» Death Stranding На странице Facebook появился видеоролик, посвященный нашумевшей Death Stranding. И в нём представить игру доверили Рику и Морти.

Происшествия СК завел дело из-за видео, где дети интервьюируют гея и порноактрису Речь идет о роликах на YouTube-канале Real Talk, где публиковались видео о том, как малолетние дети задавали различные вопросы гомосексуалисту, порноактрисе и травести.