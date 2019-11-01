Экономика

REGNUMREGNUMНацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины. Кроме того, в банке прогнозируют и дальнейшее снижение показателя — до 30 млрд кубометров с 2021 года.
Читать в источнике
Комментировать235
с чего всё началось
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может сократиться до 50 миллиардов куб. м, свидетельствуют данные
 прогноза Национального банка Украины (НБУ).
Life.ru31 октября в 17:34

Подробнее о событии

Эксперт оценил заявление Нацбанка Украины о потерях в случае сокращения транзита газа

RT на русском01 ноября в 10:57

Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита газа из России

РБК01 ноября в 01:39

Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

REGNUM31 октября в 17:24

Нацбанк Украины оценил потери от снижения транзита газа из России

Московский Комсомолец31 октября в 23:52

Нацбанк Украины назвал размер сокращения транзита газа к 2020 году

Life.ru31 октября в 17:34

Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа

РИА Новости31 октября в 23:04

Нацбанк Украины допустил сокращение транзита газа в 2020 году

ТАСС31 октября в 15:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 13:44, Ашберн
Единоборства

Альварес откажется от титула чемпиона WBO, которым владел Ковалёв

RT на русском 12:21
Культура

Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° 07:57
Армия и оружие

Присутствие США в Сирии мешает беженцам спастись из лагеря «Эр-Рукбан»

Народные новости 12:20
Общество

«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск

"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 10:53
Футбол

Торпедо (Москва) — СКА-Хабаровск 2:1

Футбольный матч 21-го тура ФНЛ между московским "Торпедо" и клубом "СКА-Хабаровск" был перенесен из-за запрета полиции.
Москва 24 01 ноября в 16:45
Фигурное катание

Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке

Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
РБК 07:57
Общество

Прокуратура и ФНС отчитались о проверке главы ЕР в Москве Метельского

Оснований для мер прокурорского реагирования в отношении единоросса Андрея Метельского в настоящее время не имеется, следует из ответа прокурора Москвы депутату Госдумы Валерию Рашкину, который просил провести проверку.
DP.RU 11:22
Политика

Песков рассказал о недостатках российского здравоохранения

Российская система здравоохранения не может самообновляться и самостоятельно поддерживать необходимый уровень в своей работе.
Телеканал 360° 13:27
Политика

У Бориса Джонсона нашли в кабинете русского шпиона

Как и следовало ожидать, уровень доступа к секретной информации у Доминика Каммингса самый высокий.
Infox.ru 11:14
Армия и оружие

В Турции задержали руководившего тренировочными лагерями террориста

В Турции задержали боевика террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), которого подозревают в том, что он руководил тренировочными лагерями террористов.
РЕН ТВ 09:17
Футбол

«Тоттенхэм» на 97-й минуте упустил победу над «Эвертоном» в матче АПЛ

В матче 11-го тура английской Премьер-Лиги «Эвертон» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».
Чемпионат 13:34
Происшествия

В Москве около 600 человек эвакуировали из ТЦ «Спектр» из-за замыкания

РИА Новости 12:26
Культура

Путин поздравил Александра Градского с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летием.
Life.ru 03:46
Шоу-бизнес

Бузова подарила новорожденной дочери Симоньян платье Dolce & Gabbana

Российская телеведущая, певица Ольга Бузова подарила новорожденной дочери журналистки Маргариты Симоньян комбинезон Gucci и платье Dolce & Gabbana.
Культуромания 07:39
Происшествия

В Саратовской области двое детей провалились под лед на пруду

РИА Новости 11:39
Общество

Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями

25 октября полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями города во время пребывания на посту.
РБК 13:07
Наука

Ученые назвали самое безжизненное место на Земле

Газета.Ru 01:42
Хоккей

Хартли: в третьем периоде «Авангард» сделал два подарка «Динамо»

Чемпионат 12:31
Политика

В офисе Зеленского опровергли информацию о драке Богдана и главы СБУ

Информация о драке руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана с главой СБУ Иваном Бакановым "является выдуманной от начала и до конца", заявил замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.
РИА Новости 04:27
Общество

Мать девочки из США с родимым пятном на всё лицо поблагодарила россиян

Мама маленькой американки Луны Феннер с родимым пятном на всё лицо поблагодарила всех россиян.
Rusvesna.su 01:55
Теннис

Барти победила Свитолину и выиграла Итоговый турнир WTA

Барти выиграла четвертый турнир в сезоне, ранее в этом году она выигрывала Roland Garros, а также турниры в Бирмингеме и Майами.
Спорт-Экспресс 08:14
Политика

Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
РИА Новости 11:25
Игры

Авторы Terminator: Resistance показали начало игры и боевые сцены

Оба сняты в разрешении 4K при частоте кадров 60. В первом ролике показано начало игры.
Игромания.ру вчера в 06:22
Армия и оружие

Турция пообещала отправить пленных боевиков ИГ в Европу

Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в одиночку и пообещали отправить их в Европу.
Известия вчера в 15:48
Общество

Эксперты советуют не отвечать по телефону незнакомым людям словом «да»

По словам Дворянского, отвечая на звонки с незнакомого номера словами «да», граждане рискуют столкнуться с аферистами, собирающими биометрию — цифровой отпечаток голоса.
REGNUM вчера в 08:06
Футбол

ЦСКА потребует РФС объясниться за ошибки судей в матче с «Зенитом»

Руководство ЦСКА готовит жалобу на судейство во время центрального матча 15-го тура чемпионата России против «Зенита» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
Телеканал 360° 10:01
Футбол

Президент «Ростова» обратился к фанатам после матча с «Краснодаром»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц после ничьей с «Краснодаром» (2:2) в матче 15-го тура чемпионата России призвал не расстраиваться болельщиков после упущенной победы над «быками», сообщает официальный сайт желто-синих.
Спорт-Экспресс 12:51
Политика

Бабченко сообщил, что покинул Украину

RT на русском 06:42
Футбол

Балотелли ушел с поля во время матча из-за расистских оскорблений

Нападающий "Брешии" Марио Балотелли подвергся расистским оскорблениям в матче 11-го тура чемпионата Италии против "Вероны", сообщает La Gazzetta dello Sport.
Газета.Ru 11:25
Политика

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Как работают Яндекс.Новости?
Строительство "Турецкого потока"Больше новостей по теме
Главное