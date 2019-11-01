с чего всё началось

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины. Кроме того, в банке прогнозируют и дальнейшее снижение показателя — до 30 млрд кубометров с 2021 года.

Происшествия SSJ-100 готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", совершающий рейс Тюмень - Санкт-Петербург, готовится к экстренной посадке из-за отказа одного из двигателей.

Общество Рособрнадзор предложил ввести обязательную контрольную по истории Руководитель Рособрнадзора отметил, что в моделях обязательных контрольных будет учитываться освоение выпускниками программ по истории регионов.

Экономика ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%.

Общество Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму» По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.

Политика Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.

Происшествия Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Политика Что рассказал «свидетель» по делу MH17 Цемах в интервью Вышинскому Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский взял интервью у бывшего командира одного из подразделений ПВО самопровозглашённой ДНР Владимира Цемаха, которого Киев считает свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в небе над Украиной.

Происшествия В детсаду в Нарьян-Маре мужчина убил ребёнка Как сообщают пресс-служба Следственного комитета и федеральные СМИ, 36-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении тяжелого смертельного ножевого ранения шестилетнему ребёнку на территории детского сада во время тихого часа задержали.

Политика Латвия объявила Григория Лепса персоной нон грата Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич включил российского певца Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

Экономика WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн В апреле 2018 года полностью принадлежащая Юсуфову-младшему зарегистрированная в Делавэре компания Willow Project LLC предложила за него $72 млн.

Общество Кристина Асмус требует компенсации за свое фото на надгробии Актриса Кристина Асмус требует извинений и компенсации за свое фото на надгробном камне.

Здоровье Губернатор Томенко обсудил с президентом состояние здравоохранения Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 31 октября принял участие в заседании Госсовета на тему развития здравоохранения, которое провел президент страны Владимир Путин.

Наука У азиатских слонов нашли признаки менопаузы Наблюдая за жизнью и размножением почти четырех тысяч самок азиатского слона, ученые обнаружили у них признаки менопаузы.

Шоу-бизнес Навка подтвердила тяжелую болезнь Заворотнюк Олимпийская чемпионка Татьяна Навка направит все деньги, собранные от показа своего ледового шоу «Аленький цветочек» 10 ноября в ДС «Мегаспорт» в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком.

Наука Обнаружен полезный эффект холестерина Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.

Хоккей Орлов назвал критиков Малкина псевдопатриотами в помойке Известный комментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение по поводу скандала с гражданством хоккеиста Евгения Малкина.

Экономика Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1% Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.

Гаджеты Смартфоны на Android поразил новый вирус Специалисты по кибербезопасности Symantec обнаружили новый вирус Xhelper, который поражает устройства, работающие на операционной системе Android.

Общество Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.

Общество Минтруд намерен упростить порядок назначения и выплат пенсий Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект, который упростит порядок назначения и выплат пенсий, а также позволит сократить количество документов.

Политика Украина отложит разведение сил в Петровском Украина пересмотрит дату разведения сил и средств в Петровском, согласованную на 4 ноября, из-за обстрелов, которые якобы произошли 30 октября.

Политика Зеленского в Тернополе пропустили через «коридор позора» Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время официального визита в Тернополь устроили «коридор позора» у здания местной областной администрации.