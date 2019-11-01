с чего всё началось

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины. Кроме того, в банке прогнозируют и дальнейшее снижение показателя — до 30 млрд кубометров с 2021 года.

Происшествия В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии Руководителя центра по противодействию экстремизму по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева застрелили в Москве, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.

Общество Кондитеры из Москвы поставляли снаряжение боевикам в Сирию ИА «Ореанда-Новости» Уроженцы Азербайджана Расим Бахшиев и Эльшада Ягубова поставляли снаряжение сирийским боевикам и параллельно пекли пахлаву в Москве, об этом сообщает «Коммерсантъ».

Происшествия В Курской области три школьницы разрушили надгробия на кладбище Курская полиция установила личности трёх школьниц, которые разрушили надгробия на шести могилах в городе Щигры Курской области.

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Политика Киев намерен требовать с России репарации за Донбасс Официальный представитель российского МИДа назвала это заявление «не только не умным, но и экстремистским».

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Шоу-бизнес Пугачева зареклась выходить на сцену до 80 лет Певица Алла Пугачева зареклась выходить на сцену до 80-летнего юбилея. Об этом она заявила во время концерта в Минске.

Происшествия Трое детей провалились под лед в Башкирии Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.

Происшествия Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Общество «Нафтогаз» подал против «Газпрома» новый иск "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Политика Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу включил Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев уехал отдыхать с новой возлюбленной в Америку Востребованный российский телевизионный ведущий Дмитрий Шепелев уехал в США на отдых вместе со своей новой избранницей.

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