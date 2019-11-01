с чего всё началось

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины. Кроме того, в банке прогнозируют и дальнейшее снижение показателя — до 30 млрд кубометров с 2021 года.

Общество Медведев сравнил цены на интернет в России и США Безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в целом ряде стран, а по количеству пользователей смартфонов РФ входит в мировой топ-5.

Космос Американский грузовой космический корабль Cygnus отправился к МКС Как сообщили в американском космическом ведомстве в субботу, 2 ноября, космический корабль Cygnus доставит на МКС почти четыре тонны груза.

Хоккей Овечкин стал 5-м россиянином, сыгравшим 1100 матчей в НХЛ В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" - "Калгари Флэймз" капитан столичной команды Александр Овечкин смог установить новый рекорд.

Экономика В Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО "Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО).

Шоу-бизнес Вера Брежнева отметилась на вечеринке в костюме из латекса Популярная певица посетила вечеринку в честь открытия салона красоты, которая совпала с празднованием Хэллоуина.

Общество Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с жителями города Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.

Транспорт С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.

Кино «Доска позора» российского кино: названы самые убыточные отечественные ленты Министерство культуры опубликовало список фильмов, которые провалились в прокате и не вернули средства, выделенные государством на их производство, сообщает BFM.ru.

Культура Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.

Футбол «Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» в матче Лиги 1 В матче 12-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» обыграл «Монако» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар».

Автоспорт Боттас выиграл Гран-при США, а Хэмилтон стал чемпионом мира Финский пилот команды «Мерседес» выиграл Гран-при США «Формулы-1». Вторым к финишу приехал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Политика Начальник СБУ выбил зуб главе администрации Зеленского Как утверждает журналист, в результате потасовки Баканов выбил Богдану зуб. "Богдан с тех пор на работу не выходит", – добавил он.

Общество Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.

Культура Ассамблея «Русского мира» торжественно открылась в Ярославле Ассамблея "Русского мира" торжественно открылась в субботу в Российском государственном академическом театре драмы им. Ф. Волкова в Ярославле.

Авто Nissan подтвердил следующее поколение Patrol По словам австралийского издания, шеф-дизайнер Nissan Альфонсо Альбайса подтвердил, что команда дизайнеров японского автопроизводителя уже начала работу над рядом высококлассных автомобилей Nissan, одним из которых является Nissan Patrol.

Общество Названы продукты для замедления старения Специалисты выяснили, что благодаря десяти продуктам человек может дольше сохранить молодость и упругость кожи.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.

Общество Минстрой представил индекс качества городской среды Результаты подсчета первого индекса качества городской среды в России показали, что лишь 23% городов страны имеют благоприятную среду.

Хоккей Контракт «Вашингтона» с Овечкиным на 13 лет называли глупостью Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис заявил, что после подписания 13-летнего контракта с форвардом Александром Овечкиным в 2008 году ему позвонил комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Дэвид Стерн и назвал эту сделку безумием.

Авто Volkswagen презентовал на базе Polo новый бюджетный кроссовер В Китае немецкой компанией Volkswagen презентована бюджетная версия нового кроссовера Volkswagen Tacqua.