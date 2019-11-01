с чего всё началось

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины. Кроме того, в банке прогнозируют и дальнейшее снижение показателя — до 30 млрд кубометров с 2021 года.

Общество Большинство россиян отказалось от путешествий из-за отсутствия денег Россияне рассказали, почему отказались от поездок в отпуск в этом году. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.

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Здоровье Барнаульцев приглашают бесплатно проверить здоровье Акция посвящена Дню народного единства. Всех желающих приглашают в холл эко-ярмарки ВДНХ по ул. Взлетная, 2к к 10:00.

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Фигурное катание Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.

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