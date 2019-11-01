Экономика
REGNUMНацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины. Кроме того, в банке прогнозируют и дальнейшее снижение показателя — до 30 млрд кубометров с 2021 года.
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Экономика
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
Известия 06:13
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Российская газета 05:41
Происшествия
Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Газета.Ru 06:04
Политика
Москва ответила на призыв НАТО передать Крым Украине
Требование НАТО и Киева передать Крым Украине, изложенное в заявлении по итогам двустороннего заседания, является вторжением в суверенную политику РФ – подчеркнул член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Газета.Ru вчера в 17:07
Политика
Трамп хочет прочитать жителям США стенограмму разговора с Зеленским
Американский президент Дональд Трамп заявил, что желает прочитать перед жителями США стенограмму телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, из-за которого против него запустили процедуру импичмента.
Народные новости 06:23
Происшествия
Воспитательницы пытались помешать убийце ребенка в Нарьян-Маре
Две воспитательницы детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре пытались помешать убийце шестилетнего ребенка.
Lenta.ru 06:19
Транспорт
Минтранс подготовил поправки в ПДД для электросамокатов и гироскутеров
Минтранс подготовил поправки в правила передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, следует из пояснительной записки к законопроекту.
Ведомости 06:33
Политика
США ввели новые санкции против Ирана
США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в сообщении госдепартамента.
РИА Новости вчера в 19:09
Армия и оружие
В ЛНР заявили о завершении отвода сил в Золотом
Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) завершила процесс отвода своих сил на линии соприкосновения в Золотом.
Известия 06:14
Политика
Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса
После завершения конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала "1+1".
РИА Новости 04:27
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»
Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у омского «Эксперт Банк», говорится в сообщении регулятора.
Ведомости 02:28
Транспорт
Строить автотрассу Москва-Казань начнут в 2020 году
Строительство скоростной платной автотрассы Москва-Казань начнется с 2020 года, новая дорога будет полностью готова к 2027 году, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.
РИА Новости 04:09
Общество
Хайди Клум на Хэллоуин стала окровавленной жертвой эксперимента
Клум нарядилась в костюм жертвы эксперимента инопланетян - ее наряд состоит из снятой искусственной кожи, обнаженных окровавленных мышц, проводов и прозрачного шлема, под которым виден бутафорский мозг.
Газета.Ru 03:19
Происшествия
Российский полицейский надругался над посетительницей кафе
В Красноярском крае замначальника отдела полиции задержали за насильственные действия над посетительницей кафе.
Lenta.ru 06:14
Общество
Светлакову предлагали деньги за спор о храме в Екатеринбурге
Шоумен Сергей Светлаков признался, что время протестов против строительства храма в Екатеринбурге одна из сторон конфликта предлагала ему деньги взамен на публичную поддержку.
News.ru 06:24
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
РИА Новости 03:37
Армия и оружие
Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку
Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.
Вести.Ru 03:50
Экономика
Mail.Ru Group приветствовала планы Сбербанка купить в ней долю
Mail.Ru Group была бы рада укрепить взаимодействие с таким сильным игроком, как Сбербанк, заявил генеральный директор группы Борис Добродеев, комментируя планы Сбербанка о покупке доли в капитале компании.
РБК 29 октября в 07:07
Происшествия
Срочно: кассир из Башкирии Луиза Хайруллина признала свою вину
Прославившаяся на всю страну кассир банка Луиза Хайруллина, которую обвиняют в присвоении более 23 млн рублей, признала свою вину и начала сотрудничать со следствием.
ГТРК Башкортостан 05:55
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° 30 октября в 06:20
Хоккей
Хоккеист «Трактора» Кравцов рассказал об американском юморе
RT на русском 03:50
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Общество
Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве
Интерфакс вчера в 02:01
Кино
Появились финальный трейлер и дата выхода сериала «Ведьмак»
В сети появился финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix с датой выхода сериала.
Lenta.ru 06:17
Кино
Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian
Дни24 вчера в 10:08
Шоу-бизнес
Друзья Светланы Бондарчук поздравляют ее с помолвкой
Woman.ru вчера в 13:40
Здоровье
Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах
В прошлом году число врачей в нашей стране выросло - на 0,07 процента или 404 специалиста.
Российская газета вчера в 03:57
ЖКХ
Россиянам предложили не платить за некачественные услуги ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение с просьбой разрешить россиянам не оплачивать некачественные коммунальные услуги.
Газета.Ru вчера в 21:04
Экономика
Россиян заподозрили в грусти по польским яблокам
По информации польского издания, в 2013 году граждане России купили 1340 тонн этих цитрусовых по средней цене 59 рублей за килограмм, а яблок – 1665 тыс. тонн по 70 рублей.
Взгляд.ру 06:01