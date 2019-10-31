Экономика
REGNUMНацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины. Кроме того, в банке прогнозируют и дальнейшее снижение показателя — до 30 млрд кубометров с 2021 года.
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Происшествия
Страховая выплатит ипотеку убитой Ксении Каторгиной
Театры
Названы номинанты «Золотой маски»
Названы номинанты «Золотой маски» В Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко состоялась пресс-конференция, на которой были названы претенденты на «Золотую маску»-2020 в главных и частных номинациях, а председатели экспертных советов постарались обосновать свой выбор.
Политика
Дан старт процедуре импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая санкционирует официальное начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Экономика
Проблему с выделением детских долей при ипотеке будут решать законодательно
Проблему с выделением детских долей при ипотеке будут решать законодательно По инициативе банков депутаты готовят поправки в законодательство, которые позволят продавать жилье с выделенными детям долями и брать ипотеку.
Общество
Жители России назвали средний размер пенсии для достойной старости
"Средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тыс. рублей", - указывается в пресс-релизе портала.
Политика
Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России
С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
Экономика
Минфин РФ предложил упростить получение статуса налогового резидента
Добровольность предложенного Минфином упрощенного порядка признания физического лица налоговым резидентом Российской Федерации подчеркнул министр финансов РФ Антон Силуанов 31 октября на пресс-конференции.
Происшествия
Названа причина зверского убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре
Мужчину, подозреваемого в зверской расправе над ребенком, задержали - его ждет психиатрическая экспертиза.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Общество
Счетная палата выявила выводы денег на господдержку кино в офшоры
Счетная палата России нашла недостатки в системе государственной поддержки отечественного кинематографа, сообщает РБК со ссылкой на отчет ведомства.
Гаджеты
Samsung представила концепт нового складного смартфона Galaxy Fold 2
Samsung представила концепт нового складного смартфона, показав первые рендерные изображения Galaxy Fold 2. Выход первой модели в линейке оказался неудачным.
Космос
В Солнечной системе обнаружили новую планету
Диаметр Гигеи составляет около 430 километров. Таким образом, она может стать самой маленькой планетой Солнечной системы.
Хоккей
«Авангард» расторг контракт с Щербаком
«Авангард» расторг контракт с нападающим Никитой Щербаком по обоюдному согласию сторон.
Интернет
WhatsApp для Android получил поддержку входа по отпечатку пальца
Стоит отметить, что подобная возможность уже довольно длительное время доступна пользователям Telegram, причем как в версии для Android, так и для iOS.
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов не знал, сколько лет его дочери
Футболист Дмитрий Тарасов погряз в семейных делах: помимо развода и выплаты алиментов его первая супруга Оксана упрекнула спортсмена, что он даже не знает, сколько лет его старшей дочери (ошибся на 1 год).
Наука
Созданы микророботы, удаляющие радиоактивные отходы
Политика
Закрылось посольство Израиля в России
Закрываются посольства по всему миру. Из-за забастовок отказалось работать посольство на Украине.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты ответил на обвинения в изменах
Напомним, Лолита подала на развод со своим пятым мужем, с которым состояла в браке с 2009 года.
Общество
Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово
Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Наука
Ученый создал калькулятор для расчета вампирского апокалипсиса
Политика
«Северный поток — 2»: поляки опять помогли России и подвели Украину
По всей видимости, отсутствие прогресса в строительстве газопровода "Северный поток — 2" в Европе рассматривалось как возможность давления на "Газпром" с тем, чтобы условия по новым транзитным договоренностям с Киевом (а эти договоренности — в той или иной степени — все равно будут нужны, вопрос только в объемах данного транзита) оказались максимально выгодны и комфортны для Украины.
Армия и оружие
Российская «Булава» не может стрелять на запад
Напомним, что разработкой ракеты МБР Р-30 «Булава-30», способной нести ядерный заряд, занимались специалисты Московского института теплотехники.
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США
Сирийский лидер Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Светлакова рассказала о разводе с ним
Юлия опубликовала изображение, состоящее из двух снимков себя разных временных периодов. @julia_vasileva_ya Слева Юлия в настоящее время, справа — во время брака со Светлаковым Она отметила: Единственное к чему я стремилась это, наконец-то, полюбить себя и открыть в себе этот источник.
Наука
Изучен механизм защиты человека от золотистого стафилококка
Шведские исследователи провели анализ существующих данных о золотистом стафилококке, чтобы понять, как кожа человека противостоит ему.