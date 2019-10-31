Экономика
REGNUMНацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины. Кроме того, в банке прогнозируют и дальнейшее снижение показателя — до 30 млрд кубометров с 2021 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 00:20, Ашберн
Общество
Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России
С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
Газета.Ru вчера в 17:46
Происшествия
В Кузбассе застрелили бывшего мэра Киселевска
РБК вчера в 23:19
Происшествия
Губернатор НАО прокомментировал убийство ребенка в детсаду Нарьян-Мара
Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил о системной проблеме с безопасностью детей после убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре.
Известия вчера в 17:23
Технологии
На российском сегменте МКС поменяют американскую систему связи
РИА Новости вчера в 20:41
Общество
Небензя назвал избиение российского дипломата в Косово «шокирующим»
Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.
РИА Новости вчера в 18:35
Транспорт
Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров
Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
РБК вчера в 16:20
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU 30 октября в 23:18
Гаджеты
Intel снимает с производства мини-ПК NUC на 10-нанометровых процессорах Cannon Lake
Компания Intel сообщила о прекращении выпуска нескольких мини-ПК NUC, включая модели на процессорах Cannon Lake.
iXBT.com вчера в 18:45
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»
Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Piter.tv вчера в 14:46
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 30 октября в 10:56
Гаджеты
Фронтальная камера Xiaomi Mi Note 10 впервые демонстрирует возможности
iXBT.com вчера в 23:56
Наука
Обнаружен полезный эффект холестерина
Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Телеканал 360° вчера в 12:57
Единоборства
Тайсон Фьюри дебютировал в рестлинге и одержал победу над Строумэном
Sport24.ru вчера в 16:26
Кино
Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети
Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".
Народные новости вчера в 22:14
Экономика
Очередное повышение цены на газ на Украине
После введений в мае этого года нового механизма регулирования цены на газ, компания «Нафтогаз» может менять ее ежемесячно, что она с успехом и делает, повышая стоимость ежемесячно примерно на 5%. С 1 января 2020 года стоимость газа и для населения Украины станет рыночной по требованию международного валютного фонда.
Новостной фронт вчера в 23:44
Политика
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов
Известия вчера в 23:10
Армия и оружие
Турецкая сторона передала России 18 сирийских военнопленных
"18 элементов [сирийского] режима, задержанных в ходе разыскных, разведывательных и военных мероприятий к юго-востоку от города Рас-эль-Айна 29 октября, были переданы [российской стороне] в результате координации с властями Российской Федерации", - говорится в тексте.
ТАСС вчера в 20:46
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Футбол
Оренбург — Химки 1:2
В гостевом матче 1/8 финала соревнований подопечные Андрея Талалаева одержали победу над «Оренбургом» со счетом 2:1. В составе победителей дубль оформил украинский нападающий Артем Полярус.
Матч ТВ вчера в 10:53
Гаджеты
Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети
В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
Актуальные Новости вчера в 14:00
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»
Центробанк с 1 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского «Эксперт Банка».
Коммерсантъ вчера в 23:15
Кино
Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия
Лучшие хорроры определяли сами зрители. За основу брали их оценки на сайте проекта за последние 10 лет.
Комсомольская правда вчера в 00:35
Происшествия
В Томске прекратили дело против подростка, защищавшего щенка
Российская газета вчера в 11:08
Политика
Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании
Российская газета вчера в 20:55
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»
Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объявила о своём уходе.
Профиль 30 октября в 02:37
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по скорости потери начальной стоимости
Автоновости дня вчера в 04:45
Политика
Новгородскую программу модернизации первичного звена уже пишут
В Новгородской области формируется программа модернизации первичного звена здравоохранения, в которой будут учтены все необходимые мероприятия для повышения качества оказания медицинской помощи.
REGNUM вчера в 13:01
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru 30 октября в 10:00
Здоровье
Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах
В прошлом году число врачей в нашей стране выросло - на 0,07 процента или 404 специалиста.
Российская газета вчера в 03:57