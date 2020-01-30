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Общество В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.

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