Финансы
REGNUMНацбанк Украины резко понизил учетную ставку — до 11%
Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 11% годовых с 31 января. Такое заявление сегодня, 30 января, сделал глава украинского Нацбанка Яков Смолий, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Политика
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