Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксНацбанк Украины снизил учетную ставку до 16,5%

Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что с 6 сентября понизит учетную ставку с 17% до 16,5%. Регулятор пообещал продолжить смягчение монетарной политики, поскольку ожидает замедления инфляции до целевого уровня 5%.
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Нацбанк Украины понизил учётную ставку на 0,5% годовых

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Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 16,5%

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Нацбанк Украины снизил учётную ставку

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Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 16,5% годовых

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Нацбанк Украины понизил учетную ставку до 16,5% годовых

ПРАЙМ07:20

Нацбанк Украины третий раз в году снизил ставку

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Средняя ставка по кредитам в леях в Молдове достигла исторического минимума

КП - Молдовавчера в 18:00
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