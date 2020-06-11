Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceНацбанк Украины снизил учетную ставку до 6%

Нацбанк Украины (НБУ) снизил учетную ставку на 2 п.п. — до минимальных 6%, следует из сообщения регулятора.
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«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
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Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
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Sony анонсирует игры для PlayStation 5. LIVE

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Встреча, проходившая на стадионе «Партизан», завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил на 58-й минуте бывший полузащитник ЦСКА и «Рубина» Бибрас Натхо.
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