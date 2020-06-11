Финансы
Rambler News ServiceНацбанк Украины снизил учетную ставку до 6%
Нацбанк Украины (НБУ) снизил учетную ставку на 2 п.п. — до минимальных 6%, следует из сообщения регулятора.
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Здоровье
Стоматологические поликлиники Подмосковья возобновят работу с 15 июня
Стоматологические поликлиники Подмосковья возвращаются к плановому режиму работы с 15 июня, сообщает РИА Новости пресс-служба регионального минздрава.
РИА Новости 05:58
Шоу-бизнес
Элизабет Херли отметила 55-летие обнаженной фотографией
В последние годы Элизабет Херли в основном принимает участие в телевизионных проектах.
Kinonews.ru 10:13
Общество
Собянин назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавируса в Москве может начаться ближе к зиме.
Российская газета 11:58
Общество
Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса
Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 09:54
Политика
В США заявили о влиянии России на Международный уголовный суд
"США никогда не давало согласию на юрисдикцию МУС, более того, мы обеспокоены, что зарубежные силы, такие как Россия, влияют на МУС в собственных интересах", - сказал Барр на пресс-конференции.
РИА Новости 10:54
Общество
Путин поручил определить сроки и условия приема детей в лагеря
Президент России Владимир Путин поручил до 20 июня определить сроки и условия приема детей в оздоровительные лагеря, обеспечив упрощенный режим оформления документов, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 12:09
Общество
Собянин пообещал не вводить карантин для приезжих из других регионов
Власти Москвы не собираются из-за угрозы коронавируса вводить обязательный карантин для приезжих из других регионах страны.
РБК 12:39
Происшествия
На мать младенца, покусанного собакой, возбудили дело в Петербурге
Сестрорецк, Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 18:01 — REGNUM Полиция Курортного района Петербурга возбудила уголовное дело в отношении матери младенца, которого покусала собака, живущая в семье.
REGNUM 11:01
Общество
В Воронежской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности
Губернатор Воронежской области Александр Гусев продлил в регионе до 21 июня режим повышенной готовности и всеобщей самоизоляции в связи с ситуацией с коронавирусом.
ТАСС 12:16
Общество
В России увеличили пособия по безработице
«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru 11:43
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Политика
На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии
Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском вчера в 09:37
Происшествия
Близкие простились с погибшим в ДТП с Ефремовым водителем Захаровым
В Москве простились с Сергеем Захаровым — водителем, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
Пятый канал 09:15
Общество
Сбербанк объяснил, почему выплаты на детей были списаны за долги
Техническими причинами различного характера объяснило руководство Сбербанка ситуации со списанием средств, полученных на детей в возрасте до 16 лет, 11 июня сообщает пресс-служба Сбербанка.
ИА Красная Весна 11:51
Наука
Немцы разработали долговечный цемент для заживления костей
В Германии специалисты создали уникальный цемент для разработки нового вида имплантатов и скрепления костей, основной особенностью которого является способность самовосстанавливаться.
Evo-rus.com 08:38
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26
Игры
Sony анонсирует игры для PlayStation 5. LIVE
Сегодня, 11 июня, в 23:00 мск Sony покажет игры для своей новой консоли PlayStation 5. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию события.
Чемпионат 07:30
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
Кино
Индиану Джонса назвали величайшим киногероем в истории
Читатели журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем кино.
News.ru 12:00
Происшествия
Дочь Ефремова обматерила Малахова
Lenta.ru 11:55
Происшествия
Семья погибшего водителя не примет помощь от Ефремова, заявил адвокат
РИА Новости 11:18
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Футбол
Гол Бибраса Натхо вывел «Партизан» в финал Кубка Сербии
Встреча, проходившая на стадионе «Партизан», завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил на 58-й минуте бывший полузащитник ЦСКА и «Рубина» Бибрас Натхо.
Чемпионат вчера в 16:31
Футбол
Маурисио получит российское гражданство и перейдет в клуб РПЛ
Бывший полузащитник "Терека" и "Зенита" бразилец Маурисио может перейти в ЦСКА или "Ростов".
Российская газета 12:21
Политика
В Кремле объяснили отказ пригласить Зеленского на Парад Победы
Национальная служба новостей вчера в 06:07
Общество
Верховный суд России ужесточил требования к арестам предпринимателей
Верховный суд России ужесточил требования к заключению под стражу предпринимателей.
ТАСС 06:50