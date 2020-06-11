Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceНацбанк Украины снизил учетную ставку до 6%

Нацбанк Украины (НБУ) снизил учетную ставку на 2 п.п. — до минимальных 6%, следует из сообщения регулятора.
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На Украине учетная ставка снижена до исторического рекорда

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Нацбанк Украины понизил учетную ставку до 6%

Взгляд.ру07:14

Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 6% годовых

Вести.Ru08:43
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Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
Общество

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Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС.
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Политика

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Могут использоваться разные режимы.
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Общество

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Общество

Российские школьники получат аттестат без экзаменов

Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 02:40
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Общество

Мурашко назвал регионы с благоприятной ситуацией по COVID-19

Всего в России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией, в их числе Москва и Тюменская область.
РБК 14:18
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Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для смартфона

Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для своего смартфона.
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Политика

Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией

По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
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Происшествия

Дочь Ефремова ответила на сообщения о появлении отца в Telegram

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В Китае высоко оценили испытания «Арматы» в Сирии

В Китае очень высоко оценили испытания «Арматы» в Сирии.
Evo-rus.com 04:04
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
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Общество

Адвокат рассказал, какое наказание ждет Михаила Ефремова

Известный адвокат Максим Пашков рассказал «СЭ» о том, какое наказание грозит актеру Михаилу Ефремову, ставшему виновником ДТП со смертельным исходом.
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Общество

Собянин пообещал не вводить карантин для приезжих из других регионов

Власти Москвы не собираются из-за угрозы коронавируса вводить обязательный карантин для приезжих из других регионов страны.
РБК 12:39
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Политика

Трампу пригрозили военным переворотом в США

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах, бывший вице-президент Джо Байден пригрозил, что действующего американского лидера Дональда Трампа ждет военный переворот, если тот откажется признать свое поражение на выборах.
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Общество

В России увеличили пособия по безработице

«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
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В Краснодарском крае отменен пропускной режим

По словам Кондратьева, режим самоизоляции в Краснодарском крае продолжит действовать до 21 июня.
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Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
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Общество

В Подмосковье с 12 июня заработают летние веранды в кафе и ресторанах

Подмосковье откроет летние веранды в ресторанах и кафе с пятницы, 12 июня, заявил губернатор Андрей Воробьев в интервью передаче "Вести" на телеканале "Россия-1".
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Наука

Яйцеклетки выбирают сперматозоиды определенных типов

Ученые установили, что яйцеклетка далеко не всегда готова «вступать в отношения» со сперматозоидами мужчины.
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Происшествия

МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным

Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
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Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

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Названы способы определить реальный пробег автомобиля

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Политика

США продлили санкции в отношении Белоруссии

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на год санкций против Белоруссии, которые Вашингтон ранее ввел из-за угрозы нацбезопасности со стороны "определенных членов правительства" данной страны.
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Общество

В Омской области отменили режим самоизоляции

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение не продлять режим самоизоляции в Омской области.
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Общество

Собянин призвал продолжать работу на удалёнке в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» призвал продолжать режим дистанционной работы в городе.
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Общество

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Работающие в день голосования по изменениям к Конституции получат повышенную оплату труда.
ИжевскИнфо.РУ 03:34
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Центральный банк Украины. Находится в одноимённом здании по адресу: Киев, ул. Институтская, 9. Национальный банк Украины был создан на основе Украинского республиканского банка Государственного банка СССР вместе с принятием 20 марта 1991 года Верховной Радой Закона Украины «О банках и банковской деятельности».
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