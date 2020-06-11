Финансы
Rambler News ServiceНацбанк Украины снизил учетную ставку до 6%
Нацбанк Украины (НБУ) снизил учетную ставку на 2 п.п. — до минимальных 6%, следует из сообщения регулятора.
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Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС.
РБК 06:08
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят в родном селе
Сергея Захарова, водителя, погибшего в аварии с участием аритста Михаила Ефремова, похоронят в четверг в его родном селе Кузьминское Рыбновского района, пишет РИА Новости.
АиФ Рязань 02:25
Общество
Собянин назвал возможные сроки начала вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться ближе к зиме.
RT на русском 11:57
Политика
Мурашко допустил формат чередования карантина и его отмены
Могут использоваться разные режимы.
РИА Новости 14:01
Общество
Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.
Российская газета 03:26
Общество
Российские школьники получат аттестат без экзаменов
Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 02:40
Общество
Мурашко назвал регионы с благоприятной ситуацией по COVID-19
Всего в России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией, в их числе Москва и Тюменская область.
РБК 14:18
Технологии
Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для смартфона
Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для своего смартфона.
Evo-rus.com 02:00
Происшествия
По факту сбыта наркотиков Михаилу Ефремову возбуждено уголовное дело
Коммерсантъ вчера в 14:25
Политика
Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией
По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия вчера в 10:30
Происшествия
Дочь Ефремова ответила на сообщения о появлении отца в Telegram
Rambler News Service 09:07
Армия и оружие
В Китае высоко оценили испытания «Арматы» в Сирии
В Китае очень высоко оценили испытания «Арматы» в Сирии.
Evo-rus.com 04:04
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Общество
Адвокат рассказал, какое наказание ждет Михаила Ефремова
Известный адвокат Максим Пашков рассказал «СЭ» о том, какое наказание грозит актеру Михаилу Ефремову, ставшему виновником ДТП со смертельным исходом.
Спорт-Экспресс 13:15
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 уже можно предзаказать за $40
Megaobzor.com вчера в 09:06
Общество
Собянин пообещал не вводить карантин для приезжих из других регионов
Власти Москвы не собираются из-за угрозы коронавируса вводить обязательный карантин для приезжих из других регионов страны.
РБК 12:39
Политика
Трампу пригрозили военным переворотом в США
Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах, бывший вице-президент Джо Байден пригрозил, что действующего американского лидера Дональда Трампа ждет военный переворот, если тот откажется признать свое поражение на выборах.
Lenta.ru 12:11
Общество
В России увеличили пособия по безработице
«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru 11:43
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
По словам Кондратьева, режим самоизоляции в Краснодарском крае продолжит действовать до 21 июня.
Ведомости 11:58
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Общество
В Подмосковье с 12 июня заработают летние веранды в кафе и ресторанах
Подмосковье откроет летние веранды в ресторанах и кафе с пятницы, 12 июня, заявил губернатор Андрей Воробьев в интервью передаче "Вести" на телеканале "Россия-1".
ТАСС 14:13
Наука
Яйцеклетки выбирают сперматозоиды определенных типов
Ученые установили, что яйцеклетка далеко не всегда готова «вступать в отношения» со сперматозоидами мужчины.
ИнфоСМИ 12:49
Происшествия
МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным
Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ 06:11
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
ТАСС вчера в 05:57
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Piter.tv 09 июня в 04:07
Политика
США продлили санкции в отношении Белоруссии
Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на год санкций против Белоруссии, которые Вашингтон ранее ввел из-за угрозы нацбезопасности со стороны "определенных членов правительства" данной страны.
Газета.Ru 12:37
Общество
В Омской области отменили режим самоизоляции
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение не продлять режим самоизоляции в Омской области.
Российская газета 11:10
Общество
Собянин призвал продолжать работу на удалёнке в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» призвал продолжать режим дистанционной работы в городе.
RT на русском 11:47
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Работающие в день голосования по изменениям к Конституции получат повышенную оплату труда.
ИжевскИнфо.РУ 03:34