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Политика В Крыму Зеленского призвали к покаянию Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости. 191

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Кино Warner Bros сомневается, что Генри Кавилл сможет возглавить новый фильм о Супермене Фанатов наверняка обрадовала недавняя новость, что Генри Кавилл вернется к роли Супермена в будущих фильмах DC, но студия Warner Bros. не верит в перспективы еще одного отдельного фильма об этом персонаже.