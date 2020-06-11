Национальный банк Украины (НБУ) с 12 июня снизил учетную ставку с 8% до 6% годовых. Это самый низкий уровень учетной ставки за всю историю независимой Украины, сообщает НБУ. При этом 24 апреля НБУ снизил ставку с 10% до 8% годовых.

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Политика Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко На видео, опубликованном на YouTube, видно, что бывший украинский лидер Петр Порошенко врывается в кабинет генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, и вступает с ней в перепалку на русском языке, пишет РИА Новости. 52

Путешествия В Крыму объявили о начале бронирования отдыха для россиян Отдых в Крыму для всех россиян станет доступен с 1 июля. Об этом говорится в пятницу, 12 июня, на сайте администрации Крыма.

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Происшествия В Калининграде коронавирус выявили у пятерых детей Дежурная группа детского сада закрыта, в контакте с заболевшим 18 детей и сотрудников взяты под медицинское наблюдение и будут обследованы в установленном порядке.

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