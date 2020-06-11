Финансы

Вести.RuВести.RuНацбанк Украины снизил учетную ставку до 6% годовых

Национальный банк Украины (НБУ) с 12 июня снизил учетную ставку с 8% до 6% годовых. Это самый низкий уровень учетной ставки за всю историю независимой Украины, сообщает НБУ. При этом 24 апреля НБУ снизил ставку с 10% до 8% годовых.
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Netflix собирается возобновить съемки сериала "Ведьмак".
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Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова представил результаты проверки, как банки выдают предпринимателям льготные кредиты по программе поддержки под 2%. Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного.
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Премьер Украины констатировал невозможность подачи воды в Крым

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Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
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