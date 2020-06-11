Финансы
Вести.RuНацбанк Украины снизил учетную ставку до 6% годовых
Национальный банк Украины (НБУ) с 12 июня снизил учетную ставку с 8% до 6% годовых. Это самый низкий уровень учетной ставки за всю историю независимой Украины, сообщает НБУ. При этом 24 апреля НБУ снизил ставку с 10% до 8% годовых.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 18:04, Ашберн
Футбол
В полуфинале Кубка Италии победит «Ювентус»
Наибольшие шансы забить в матче у нападающего Криштиану Роналду, который в предыдущей встрече реализовал пенальти на 91 минуте.
Букмекеры.рф 07:09
Экономика
Российскими антисептиками интересуются в США и ЕС
Российскими антисептиками и дезинфекторами интересуются в США и Европейском союзе, сообщили РИА Новости в компаниях-производителях данной продукции.
ПРАЙМ 10:31
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце
Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН 16:57
Игры
Sony показала первые игры для PlayStation 5
Компания Sony провела презентацию, посвященную "будущему гейминга на PlayStation 5". В ходе прямой онлайн-трансляции на YouTube было показано несколько эксклюзивов, включая улучшенную Grand Theft Auto V и Project Athia, в которые сначала можно будет поиграть только на консоли следующего поколения.
Вести.Ru 16:59
Общество
Мурашко призвал россиян воздержаться от походов в гости
Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал граждан воздержаться от походов в гости, несмотря на снятие режима самоизоляции.
Вечерняя Москва 14:22
Общество
В Подмосковье с 25 июня откроются торговые центры
Предприятия торговли и сферы услуг в Подмосковье возобновят работу с 25 июня без ограничений, в этот день в регионе откроются торгово-развлекательные центры.
ТАСС 14:52
Кино
Индиану Джонса назвали величайшим героем в истории кино
Археолог Индиана Джонс, которого сыграл актер Харрисон Форд, стал величайшим киногероем за всю историю кино.
NewInform 13:42
Общество
В Калининградской области продлили запрет на массовые мероприятия
"На территории региона продляется запрет на проведение на территории Калининградской области деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий до особого распоряжения", - говорится в сообщении.
РИА Новости 16:47
Армия и оружие
В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски
Вашингтон, 10 июня 2020, 17:54 — REGNUM Истребители ВВС США F-22 Raptor осуществили 10 июня перехват двух групп российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, вошедших в «зону опознавания» системы противовоздушной обороны (ADIZ) Аляски, сообщает 10 июня объединенное Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
REGNUM вчера в 10:54
Происшествия
В Праге облили краской памятник Черчиллю
Известия 16:42
Футбол
Гендиректор «Зенита» ответил на слова Федуна про арбитра Вилкова
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Чемпионат вчера в 11:11
Кино
HBO Max временно прекратит показ фильмов о Бэтмене
Потоковый сервис HBO Max намерен отказаться от показа части фильмов по мотивам комиксов DC всего через месяц после старта.
Kinonews.ru 06:43
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили под Рязанью
Погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова водителя Сергея Захарова похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:55
Общество
Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники
Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Кино
Netflix готова возобновить съемки второго сезона сериала «Ведьмак»
Netflix собирается возобновить съемки сериала "Ведьмак".
Дни.ру вчера в 10:57
Экономика
Предприниматели провели «контрольную закупку» льготных кредитов под 2%
Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова представил результаты проверки, как банки выдают предпринимателям льготные кредиты по программе поддержки под 2%. Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного.
РБК 14:02
Общество
Учёные назвали период возможного конца эпидемии коронавируса в России
Учёные Российского химико-технологического университета имени Менделеева спрогнозировали, что эпидемия коронавируса в России может закончиться в конце июля 2020 года.
RT на русском 17:47
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости 14:11
Киберспорт
Sony анонсировала продолжение Horizon Zero Dawn
Студия Guerrilla Games анонсировала сиквел Horizon Zero Dawn. Игра получила название Horizon Forbidden West.
CyberSport.ru 17:50
Армия и оружие
В Минобороны оценили загруженность построенных военными медцентров
Медицинские центры, построенные военными по поручению президента России Владимира Путина для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, заполнены на 95%, сообщил заместитель министра обороны Тимур Иванов в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда».
Взгляд.ру 17:56
Политика
Премьер Украины констатировал невозможность подачи воды в Крым
Поставки воды с территории Украины в Крым невозможны «физически», заявил 11 июня украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги 100 дней работы своего правительства.
Известия 17:24
Происшествия
Возбуждено дело по факту сбыта наркотиков Ефремову
ТВ Центр вчера в 14:52
Политика
В Кремле объяснили отказ пригласить Зеленского на Парад Победы
Национальная служба новостей вчера в 06:07
Здоровье
Россиян предупредили об опасности клещей
Газета.Ru 07:46
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета 12:41