Финансы
Вести.RuНацбанк Украины снизил учетную ставку до 6% годовых
Национальный банк Украины (НБУ) с 12 июня снизил учетную ставку с 8% до 6% годовых. Это самый низкий уровень учетной ставки за всю историю независимой Украины, сообщает НБУ. При этом 24 апреля НБУ снизил ставку с 10% до 8% годовых.
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Происшествия
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в ДТП
РИА Новости 16:39
Технологии
Обновление Windows 10 теперь доступно для всех
Широкое обновление Windows 10 May 2020 Update (версия 2004), выпущенное в конце мая нынешнего года стало доступным для всех.
МонаВиста вчера в 13:45
Происшествия
Дочь Ефремова отреагировала на появление его в Telegram
Московский Комсомолец 08:51
Происшествия
Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru 09:41
Игры
Sony презентовала новую PlayStation
Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
Интерфакс 19:37
Происшествия
Белый универсал снес остановку в Корсакове
Сахалин.Инфо 19:19
Общество
В Красноярском крае на месяц до июля продлили режим самоизоляции
Как сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края, власти региона с сегодняшнего дня приняли решение продлить режим ограничений из-за эпидемиологической ситуации в регионе до 12 июля.
Kursk.com 05:12
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя хоронили две жены
В Рязанской области попрощались с водителем Сергеем Захаровым, чью жизнь унесло совершенное актером Михаилом Ефремовым ДТП.
Московский Комсомолец 11:05
Происшествия
Начальник полиции Сызрани задержан за взятку
Самара, 11 июня 2020, 23:34 — REGNUM Начальник полиции города Сызрань в Самарской области Андрей Гусаров задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в получении взятки в размере 350 тысяч рублей.
REGNUM 16:34
Армия и оружие
Определены сроки передачи флоту фрегата «Адмирал Касатонов»
Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) планирует передать ВМФ России первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 в начале июля 2020 года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор завода Игорь Пономарев.
РИА Новости 20:05
Кино
Индиану Джонса назвали лучшим киногероем в истории
Величайшего киногероя в истории назвал журнал Empire, который провел опрос среди своих читателей.
Народные новости 14:01
Политика
Кремль прокомментировал введение новых санкций США против России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления американских политиков о том, что США планируют ввести новые жесткие санкции против России.
Капитал страны 06:24
Общество
Источники: S7 может продать «Морской старт» Росатому
Компания S7 может продать плавучий космодром "Морской старт" одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом", ведутся переговоры.
ТАСС 09 июня в 20:03
Происшествия
Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили
Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия 07:27
Общество
ФСБ задержала 5 россиян за подготовку теракта в Крыму
ФСБ сообщила о задержании пятерых россиян, которые поддерживали связь с украинскими радикалами и готовились к совершению теракта на рынке в Симферополе.
Национальная служба новостей вчера в 07:47
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце
Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН 16:57
Политика
Комитет сената США одобрил оборонный бюджет
Комитет сената США по вооруженным силам принял решение по оборонному бюджету страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:53
Политика
Путин присвоил представителю СК Петренко звание генерал-майора юстиции
Указом президента Владимира Путина руководителю управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлане Петренко присвоено звание генерал-майора юстиции.
Взгляд.ру 13:35
Кино
Российский блокбастер «Вратарь Галактики» покажут в США
ИА Красная Весна 09 июня в 14:17
Кино
Вышел тизер фантастического фильма «Мы» по роману Замятина
Премьера запланирована на 2021 год. На YouTube появился первый тизер-трейлер вольной российской экранизации романа Евгения Замятина "Мы".
Piter.tv вчера в 07:01
Общество
Новое правило в Испании после пандемии возмутило туристов
Бурную реакцию у туристов вызвало введение нового правила на курортах Испании.
Русская Планета 09:31
Общество
Губернатор Тверской области сообщил об отмене фестиваля «Нашествие»
Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил об отмене в этом году рок-фестиваля «Нашествие».
Ведомости 15:44
Общество
Собянин призвал москвичей не выходить из дома в День России
Мэр Москвы Сергей Собянин не рекомендовал жителям столицы покидать свои дома в День России 12 июня.
Известия 12:00
Армия и оружие
Киевские силовики за сутки один раз обстреляли территорию ДНР
Боевики украинской армии за прошедшие сутки один раз обстреляли из 82-мм минометов поселок Гольмовский на севере Горловки.
ИА Новороссия 03:45
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии превысило две тысячи
«Из 64 новых случаев COVID-19: 15 чел. — прибывшие из регионов РФ, 2 чел. — из очага Гусиноозерской ЦРБ, 5 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 4 чел. — обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM 09 июня в 22:53
Наука
У некоторых шимпанзе в сердце растет кость
Маленькие кости сердца встречались у шимпанзе разного возраста и пола, но чаще всего это были особи с типом сердечной болезни, которая встречается у шимпанзе и людей, – идиопатическим фиброзом миокарда.
Rusargument вчера в 14:13