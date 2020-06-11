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Происшествия На Кубани за сутки подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом Краснодар, 11 июня 2020, 10:50 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Краснодарском крае, сообщили 11 июня в региональном оперативном штабе. 1,6K

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Общество Режим самоизоляции для пожилых людей продлили в Тульской области до 22 июня Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес дополнения в указ о мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности, согласно которым режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет продлен до 22 июня включительно.

Происшествия Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области. 140

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