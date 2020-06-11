Финансы
Вести.RuНацбанк Украины снизил учетную ставку до 6% годовых
Национальный банк Украины (НБУ) с 12 июня снизил учетную ставку с 8% до 6% годовых. Это самый низкий уровень учетной ставки за всю историю независимой Украины, сообщает НБУ. При этом 24 апреля НБУ снизил ставку с 10% до 8% годовых.
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Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня 03:01
Гаджеты
LG готовит экраны, которые можно растягивать
Целью LG Display является создание растягиваемого экрана, который можно будет увеличить на 20%.
iXBT.com 07:48
Экономика
Российскими антисептиками интересуются в США и ЕС
Российскими антисептиками и дезинфекторами интересуются в США и Европейском союзе, сообщили РИА Новости в компаниях-производителях данной продукции.
ПРАЙМ 10:31
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Происшествия
Глава Норильска стал фигурантом уголовного дела из-за аварии на ТЭЦ-3
Интерфакс 03:42
Происшествия
Ефремова доставили на допрос по делам о ДТП и сбыте наркотиков
Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей автомобильной аварии.
Известия 09:34
Общество
Казанцы назвали возраст достижения финансовой независимости
Казанцы становятся финансово независимыми от родителей в среднем к 25 годам.
БИЗНЕС Online 04:25
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике
Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр вчера в 04:03
Кино
Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом
Кинокомпания Orion Pictures опубликовала трейлер продолжения известной американской комедии о друзьях Билле и Теде.
News.ru 09 июня в 09:43
Энергетика
Цена на нефть марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась до 39,2 доллара за баррель, а североамериканская нефть WTI торгуется за 36,7 доллара за баррель.
Российская газета 09:05
Наука
Яйцеклетки выбирают сперматозоиды определенных типов
Яйцеклетки предпочитают сперматозоидов определённых типов мужчин. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com вчера в 11:36
Происшествия
В Норильске по делу о разливе топлива арестовали главного инженера ТЭЦ
Российская газета 10:21
Технологии
Лингвисты выяснили, почему люди повторяются при разговоре
Лингвисты узнали, что в речи людей бывают языковые повторы при недостатке информации.
Москва 24 10:31
Технологии
Так выглядит PlayStation 5. Консоль показали в онлайновых магазинах
На сайтах различных онлайновых магазинах открыли предварительные заказы на игровую консоль следующего поколения PlayStation 5, презентация которой может состояться уже сегодня.
iXBT.com 00:55
Политика
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
Происшествия
В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси
Российская газета 09:09
Политика
МИД РФ подтвердил прежде разосланные приглашения на парад Победы
Москва, 11 июня 2020, 17:05 — REGNUM Все ранее разосланные приглашения на 9 мая парад Победы в Москве подтверждены.
REGNUM 10:05
Авто
«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня вчера в 04:50
Общество
В Омской области отменили режим самоизоляции
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение не продлять режим самоизоляции в Омской области.
Российская газета 11:10
Футбол
Полузащитник ПАОК Маурисио получит паспорт РФ
Согласно сообщениям портала «Спорт-Экспресс», бразильский хавбек в ближайшее время получит паспорт гражданина РФ и, таким образом обойдет ограничение РПЛ на легионеров.
REGNUM 11:11
Политика
В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы
В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:38
Происшествия
СМИ узнали о задержании экс-главы «Трансфин-М» Дмитрия Зотова
В Москве задержали бывшего главу лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
BFM.ru 10:47
Авто
Skoda представила новый Octavia Scout
Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
Автоновости дня вчера в 03:13
Общество
В Севастополе ослабят контроль за въездом и выездом из города
Контроль за въездом и выездом из Севастополя в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции будет ослаблен с 15 июня, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
РИА Новости 10:00
Происшествия
Украинский радикал Стерненко официально стал подозреваемым в убийстве
Киев, 11 июня 2020, 13:59 — REGNUM Бывшему главарю «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергею Стерненко вручили документ о подозрении в умышленном убийстве.
REGNUM 06:59
Шоу-бизнес
Дочь Кафельникова снялась обнаженной для глянца
Фото модели оценили российские звезды Наследница бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, Алеся, недавно снялась обнаженной для обложки нового выпуска журнала ELLE Russia.
WomanHit.ru 04:26
Наука
Мужчины тяжелее женщин реагируют на коронавирус
По словам специалистов, у мужчин в первую фазу заболевания коронавирусом организм начинают выработку сигнальных молекул, которые способствуют образованию воспалений, тогда как у женщин Т-клетки активно себя проявляют при обнаружении вируса.
ИнфоСМИ вчера в 11:20
Музыка
Гармаш примет участие в концерте на Мамаевом кургане в Волгограде
По его данным, кроме Гармаша на концерте выступят Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Денис Мацуев, Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Константин Хабенский, Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Александр Петров, Екатерина Шипулина, Ирина Пегова, Полина Агуреева и другие.
News.ru 10:13