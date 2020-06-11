Национальный банк Украины (НБУ) с 12 июня снизил учетную ставку с 8% до 6% годовых. Это самый низкий уровень учетной ставки за всю историю независимой Украины, сообщает НБУ. При этом 24 апреля НБУ снизил ставку с 10% до 8% годовых.

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