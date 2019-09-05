Финансы

RT на русскомRT на русскомНацбанк Украины снизил учётную ставку

Национальный банк Украины понизил учётную ставку с 17 до 16,5%. Об этом говорится на сайте украинского регулятора. «Правление Нацбанка Украины приняло решение понизить учётную ставку до 16,5%», — указывается в заявлении.
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Нацбанк Украины понизил учётную ставку на 0,5% годовых

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Нацбанк Украины понизил учетную ставку до 16,5% годовых

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Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 16,5%

Интерфакс08:08

Нацбанк Украины снизил учётную ставку

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Новый сезон НХЛ начнется в начале октября. О том, что «Яндекс» купил права на трансляцию матчей, рассказывали «Ведомостям» источники.
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла по состоянию на 18:00 мск до $62,38 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
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Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела МН17

Международное расследование катастрофы МН17 необъективно, поскольку отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
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Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
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