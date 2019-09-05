Национальный банк Украины понизил учётную ставку с 17 до 16,5%. Об этом говорится на сайте украинского регулятора. «Правление Нацбанка Украины приняло решение понизить учётную ставку до 16,5%», — указывается в заявлении.

Происшествия В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live» Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.

Армия и оружие Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии Министерство обороны России опровергает сообщения о гибели троих российских военных в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии.

Политика Владимир Путин пошутил про предельный возраст для президента На пленарном заседании Восточного экономического форума премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.

Футбол Футболисты Гогуа и Сантос вошли в заявку ЦСКА на матчи Лиги Европы Ивуарийский защитник Седрик Гогуа и бразильский полузащитник Лукас Сантос включены в заявку ЦСКА для участия в групповом этапе футбольной Лиги Европы сезона-2019/20.

Футбол Вартапетов поблагодарил «Спартак» Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов, который покидает свой пост, рассказал о причинах данного решения.

Политика Мутко раскритиковал «севшего и уехавшего» на ВЭФ от паводков Орешкина Курирующий в правительстве вопросы спорта, туризма и молодежной политики вице-премьер Виталий Мутко остался недоволен работой Минэкономразвития и лично его главы Максима Орешкина с пострадавшими от паводка в Иркутской области предпринимателями.

Гаджеты Apple вернет в iPhone функцию распознавания отпечатка пальца Touch ID Компания Apple разрабатывает технологию, которая позволит встроить в дисплей смартфона iPhone функцию распознавания отпечатков пальцев.

Происшествия Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье В Подмосковье обрушилось заброшенное пятиэтажное здание, под завалами находятся трое рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

Экономика В ЦБ силовиков назвали самыми частыми жертвами мошеннических лотерей Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.

Хоккей «Яндекс» покажет матчи НХЛ бесплатно Новый сезон НХЛ начнется в начале октября. О том, что «Яндекс» купил права на трансляцию матчей, рассказывали «Ведомостям» источники.

Космос В Музее космонавтики открылась выставка необычной графики Необычная выставка графических работ "В поисках будущего" открылась в столичном Музее космонавтики.

Общество Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.

Энергетика Цена нефти превысила $62 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла по состоянию на 18:00 мск до $62,38 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

Гаджеты Nokia выпустила необычный кнопочный телефон с WhatsApp Смартфоны Nokia 7.2 и 6.2 нацелены на покупателей, которые не готовы тратить деньги на дорогие модели.

Общество Скворцова оценила закон о продаже алкоголя с 21 года Минздрав планирует запретить продажу алкоголя россиянам моложе 21 года уже в декабре.

Шоу-бизнес Ивлеева сменила фамилию на Узенюк Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.

Политика Путин предупредил Буша за два дня до терактов 11 сентября Как утверждает Биби, за два дня до атак в Нью-Йорке и Вашингтоне Путин позвонил американскому коллеге, чтобы предупредить, что «российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, "чего-то давно готовившегося" и исходившего из Афганистана».

Политика Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева В июле офис Зеленского попросил еще действующий украинский кабмин освободить Кличко от должности главы Киевской городской администрации.

Здоровье Британка пожаловалась на тяготы жизни с 13-м размером груди Как рассказала 26-летняя жительница британского города Дартфорд Элис Уискин, она хочет сделать операцию по уменьшению груди, поскольку из-за 13 размера у нее болит спина, она не может ходить на большие расстояния, а также ей довольно сложно подолгу держать на руках двухлетнюю дочь и заниматься домашними делами.

Политика Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела МН17 Международное расследование катастрофы МН17 необъективно, поскольку отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.

Наука Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Общество В Сочи объявили штормовое предупреждение В ночь с 5 на 6 сентября в Сочи, как сообщили в управлении гражданской обороны и защиты населения администрации города, ожидается резкое ухудшение погоды: с ливнями, грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду.

Футбол ЦСКА не заинтересован в услугах Жонатаса По информации «СЭ», ЦСКА не заинтересован в услугах бразильского форварда Жонатаса. Ранее игрок прилетел в Москву в поисках нового клуба.