Финансы

RT на русскомRT на русскомНацбанк Украины снизил учётную ставку

Национальный банк Украины понизил учётную ставку с 17 до 16,5%. Об этом говорится на сайте украинского регулятора. «Правление Нацбанка Украины приняло решение понизить учётную ставку до 16,5%», — указывается в заявлении.
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Нацбанк Украины понизил учётную ставку на 0,5% годовых

News.ru09:24

Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 16,5%

Интерфакс08:08

Нацбанк Украины понизил учетную ставку до 16,5% годовых

ПРАЙМ07:20

Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 16,5% годовых

ТАСС07:24

Нацбанк Украины понизил учётную ставку

REGNUM08:24

Нацбанк Украины третий раз в году снизил ставку

Rambler News Service07:36

Нацбанк Украины снизил учётную ставку

RT на русском07:12
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 10:24, Вашингтон
Армия и оружие

В Сирии погибли трое российских военнослужащих

Примерно за 30 м до наблюдательного поста произошло два взрыва мин ОЗМ-72, осколки которых убили трех офицеров, а еще двух сильно ранили.
Ведомости 09:17
Экономика

Росстат вновь зафиксировал в России дефляцию

ТАСС вчера в 09:04
Происшествия

Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Происшествия

Бывшие рядовые отсудили у Минобороны ₽4 млн за обстрел из танков

Минобороны России должно будет выплатить трем бывшим рядовым, которые во время учений в 2017 году были обстреляны из танков, 4 млн руб. компенсации.
РБК 09:15
Происшествия

Жительницу Петербурга нашли в закопанном чемодане после свидания

РИА Новости 06:42
Политика

Минтранс предложил передать техосмотр официальным дилерам

Министерство транспорта России исключает возможность вернуть независимым частным предприятиям функцию по проведению техосмотра автомобилей и предлагает передать её официальным дилерам, заявил глава ведомства Евгений Дитрих.
Парламентская газета 08:45
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика

Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке

"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.
Газета.Ru 06:48
Гаджеты

Honor представил новый смартфон Honor 20s

Honor официально представил вчера смартфон Honor 20S.
UfacityNews.ru 01:41
Общество

В российских ПТУ сократят устаревшие специальности

Минпросвещения подготовило проект приказа о прекращении приема в профессиональные училища по девяти профессиям и 23 специальностям.
Ведомости 10:18
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной

Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости 05:57
Кино

Андрей Звягинцев снимет фильм о благополучном человеке

Афиша Daily 07:36
Политика

Олегу Сенцову подобрали обменный эквивалент

Режиссер вернется из России на Украину в обмен на подозреваемого в крушении MH17 зенитчика из ДНР Москва и Киев в самое ближайшее время могут осуществить обмен осужденными и задержанными лицами.
Коммерсантъ 07:41
Происшествия

В Донецке снова произошел взрыв

4 сентября в Донецке произошел взрыв на пустыре на территории шахты имени Скочинского на юге города, в 10 километрах от линии соприкосновения.
Lenta.ru 07:33
Общество

Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины

В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:01
Происшествия

СМИ сообщили о грабителе-отравителе, орудующем в парках Москвы

В Москве появился грабитель, угощающий новых знакомых газировкой, а потом похищающий у них ценности.
Росбалт 09:30
Происшествия

Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека

В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
RT на русском 09:28
Политика

Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма

Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Здоровье

Названы продукты, вызывающие неприятный запах тела

Мойка78 10:08
Здоровье

В клинике МЧС начнут бесплатно лечить петербуржцев

Клиника МЧС начнет оказывать бесплатную медицинскую помощь жителям Петербурга.
АБН вчера в 19:30
Интернет

К концу сентября в России закончатся IP-адреса

До конца сентября в России, Европе и на Ближнем Востоке закончатся IP-адреса наиболее распространенного протокола IPv4, рассказал РБК директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) Алексей Семеняка.
РБК 08:35
Наука

Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Вести.Ru 07:18
Политика

Путин предостерег Зеленского от преследования оппозиции

Президент России Владимир Путин предостерег власти Украины от «закручивания гаек» в отношении парламентской оппозиции.
Lenta.ru 07:58
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли до $530,5 млрд

Международные резервы России на 30 августа 2019 года составили $530,5 млрд, что на $2,8 млрд (на 0,5%) выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
ТАСС 09:42
Политика

В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы

«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Киберспорт

Игрок Virtus.pro может перейти в Natus Vincere

Игрок состава Virtus.pro по Dota 2 Павел 9pasha Хвастунов может продолжить карьеру в Natus Vincere.
Матч ТВ вчера в 03:20
Технологии

В России планируют создать единую систему учета интернет-пользователей

Сотрудники администрации президента и профильные чиновники в настоящий момент обсуждают идею создания в России единой систему учета интернет-пользователей и просматриваемого ими контента.
Собака.ru 06:07
Политика

На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne

Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
REGNUM 08:02
Хоккей

«Яндекс» покажет матчи НХЛ бесплатно

Новый сезон НХЛ начнется в начале октября. О том, что «Яндекс» купил права на трансляцию матчей, рассказывали «Ведомостям» источники.
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Центральный банк Украины. Находится в одноимённом здании по адресу: Киев, ул. Институтская, 9. Национальный банк Украины был создан на основе Украинского республиканского банка Государственного банка СССР вместе с принятием 20 марта 1991 года Верховной Радой Закона Украины «О банках и банковской деятельности».
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