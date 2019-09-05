Финансы
RT на русскомНацбанк Украины снизил учётную ставку
Национальный банк Украины понизил учётную ставку с 17 до 16,5%. Об этом говорится на сайте украинского регулятора. «Правление Нацбанка Украины приняло решение понизить учётную ставку до 16,5%», — указывается в заявлении.
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 18:02, Вашингтон
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Средняя ставка по кредитам в леях в Молдове достигла исторического минимума
КП - Молдовавчера в 18:00
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 18:02, Вашингтон
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На пленарном заседании проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ) глава индийского правительства Нарендра Моди заявил, что власти Индии откроют для России кредитную линию беспрецедентного для них объема — на 1 млрд долларов.
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Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
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Минобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии
Минобороны РФ опровергло данные о гибели российских военных в Сирии.
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Накануне.Ru 15:25
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Дима Билан объяснил нежелание возвращаться в проект «Голос»
Российский поп-исполнитель Дима Билан объяснил, почему не собирается возвращаться в судейское кресло проекта "Голос" после пяти сезонов.
Газета Metro 06:44
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Румыния — Испания 1:2 (2-й тайм)
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В ходе исследования, проведенного американским астронавтом Джессикой Меир, выяснилось, что гуси могут легко летать на больших высотах благодаря замедленному метаболизму.
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РИА Новости 11:58
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Компания HMD Global, которая впервые присутствует на берлинской выставке IFA, представила сразу пять новых устройств.
Российская газета 12:20
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Twitter отключил возможность публикации твитов с помощью СМС
Социальная сеть Twitter временно заблокировала функцию создания твитов с помощью текстовых СМС-сообщений.
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Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США
Посольство России в США выразило протест в связи с арестом директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова, которого ранее задержали в Италии по запросу американских властей.
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В Эстонии обнаружили секретную базу спецназа США
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Накануне.Ru 08:01
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Уилл Поултер сыграет главную роль в сериале «Властелин колец»
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Дождь 15:12
Экономика
Новый индустриальный парк появится в Тверской области в 2020 году
Напомним, руководство нового индустриального парка «Воронеж» рассчитывает привлечь более 3,3 млрд рублей в качестве инвестиций.
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В Эльдорадо внедрили биометрическую систему учета персонала
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Цена нефти превысила $62 за баррель
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В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей
В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
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Путин предупредил Буша о терактах 11 сентября, заявил экс-аналитик ЦРУ
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Захарова: Россию не позвали на мероприятия в Польшу из-за НАТО
За решением не приглашать Россию на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны в Варшаве стоит НАТО.
РЕН ТВ вчера в 22:39
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Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
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