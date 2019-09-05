Национальный банк Украины понизил учётную ставку с 17 до 16,5%. Об этом говорится на сайте украинского регулятора. «Правление Нацбанка Украины приняло решение понизить учётную ставку до 16,5%», — указывается в заявлении.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Экономика Индия одолжит России $1 млрд на развитие Дальнего Востока На пленарном заседании проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ) глава индийского правительства Нарендра Моди заявил, что власти Индии откроют для России кредитную линию беспрецедентного для них объема — на 1 млрд долларов.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.

Происшествия В Ивановской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом В Ивановской области произошло лобовое столкновение грузового автомобиля с пассажирским автобусом.

Музыка Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Умер Юрий Петерсон - первый исполнитель известнейшей в СССР песни "Снег кружится", об этом Накануне.RU по телефону сообщили в окружении певца.

Культура Дима Билан объяснил нежелание возвращаться в проект «Голос» Российский поп-исполнитель Дима Билан объяснил, почему не собирается возвращаться в судейское кресло проекта "Голос" после пяти сезонов.

Наука Гуси могут высоко летать из-за замедленного метаболизма В ходе исследования, проведенного американским астронавтом Джессикой Меир, выяснилось, что гуси могут легко летать на больших высотах благодаря замедленному метаболизму.

Экономика Росстат вновь зафиксировал дефляцию в России Потребительские цены в России за период с 27 августа по 2 сентября снизились в среднем на 0,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Хоккей Панарин пообещал не спаивать российских хоккеистов «Рейнджерс» Российский форвард Артемий Панарин, подписавший летом семилетний контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс", заявил, что он будет пропагандировать употребление спиртных напитков сред новых одноклубников, сообщает "Спорт-Экспресс".

Гаджеты Nokia выпустила необычный кнопочный телефон с WhatsApp Компания HMD Global, которая впервые присутствует на берлинской выставке IFA, представила сразу пять новых устройств.

Интернет Twitter отключил возможность публикации твитов с помощью СМС Социальная сеть Twitter временно заблокировала функцию создания твитов с помощью текстовых СМС-сообщений.

Политика Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США Посольство России в США выразило протест в связи с арестом директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова, которого ранее задержали в Италии по запросу американских властей.

Политика Эрдоган пригрозил открыть двери для беженцев в Европу Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил открыть западные границы страны для сирийских беженцев, если Запад не поддержит его в вопросе создания зоны безопасности в Сирии.

Музыка Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала в твиттере, что «решила уйти на покой и быть со своей семьей».

Экономика Новый индустриальный парк появится в Тверской области в 2020 году Напомним, руководство нового индустриального парка «Воронеж» рассчитывает привлечь более 3,3 млрд рублей в качестве инвестиций.

Технологии В Эльдорадо внедрили биометрическую систему учета персонала Группа «М.Видео – Эльдорадо», внедрила систему учёта рабочего времени персонала, основанную на биометрии, в розничной сети «Эльдорадо».

Энергетика Цена нефти превысила $62 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла по состоянию на 18:00 мск до $62,38 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

Общество В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.

Политика Путин предупредил Буша о терактах 11 сентября, заявил экс-аналитик ЦРУ Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.