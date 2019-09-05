Национальный банк Украины понизил учётную ставку с 17 до 16,5%. Об этом говорится на сайте украинского регулятора. «Правление Нацбанка Украины приняло решение понизить учётную ставку до 16,5%», — указывается в заявлении.

Происшествия Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

Армия и оружие В Сирии погибли трое российских офицеров В Сирии в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб погибли трое российских офицеров.

Происшествия В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.

Политика Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции "Новое время" ответила на вопрос о принадлежности Крыма.

Политика Зеленский отказался подписать закон о химической кастрации педофилов Украинский лидер Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, в который будут внесены данные о лицах, совершивших сексуальные преступления против несовершеннолетних.

Баскетбол Сборная Греции вышла во второй групповой этап Кубка мира Сборная Греции по баскетболу победила команду Новой Зеландии и гарантировала себе место во втором групповом этапе Кубка мира, который проходит в Китае.

Шоу-бизнес Ивлеева сменила фамилию на Узенюк Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.

Политика Абэ предложил Путину заключить мирный договор Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.

Общество Экотропа на высоте кроны деревьев открылась на ВДНХ Экотропа на высоте кроны деревьев открылась на ВДНХ, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с мероприятия.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».

Футбол «Спартак» объявил об уходе главы медицинского департамента Московский «Спартак» объявил на официальном сайте об уходе из команды главы медицинского департамента Михаила Вартапетова.

Общество ПТУ могут перестать подготовку токарей и фрезеровщиков с 2021 года «Проект приказа предписывает остановить с 2021 года прием по устаревшим программам, не соответствующим запросам современного рынка труда, что не означает исключения подготовки специалистов по конкретным профессиям»,— сказано в сообщении ведомства.

Технологии В России планируют создать систему учета интернет-пользователей Ресурс «Ведомости» сообщает, что администрация президента рассматривает вопрос о создании системы учета просмотра контента и рекламы в рунете.

Политика Путин назвал придурками считающих Дальний Восток «балластом» Президент России Владимир Путин резко раскритиковал сомневающихся в «нужности» Дальнего Востока России на заседании президиума Госсовета, сообщает DEITA.

Политика Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие Президент России Владимир Путин заявил, что предлагал американскому коллеге Дональду Трампу приобрести новейшие российские вооружения, в том числе гиперзвуковое оружие.

Культура Дима Билан объяснил свой уход из «Голоса» Дима Билан рассказал, почему покинул телепроект "Голос". По мнению певца, он уже "отголосил" свое.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.

Политика К задержанному в Неаполе россиянину пустили дипломатов Российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии сотруднику Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», Александру Коршунову.

Авто Закамуфлированная Skoda Octavia RS попала в аварию Отмечается, что это первый за 3 года случай ДТП с новым прототипом, зафиксированный на фото и попавший в Сеть.

Футбол Глушаков извинился перед болельщиками «Спартака» Хочу извиниться перед болельщиками "Спартака", которые слушали и невольно стали участниками всей этой грязи.

Происшествия СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты» Следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве у заключённого после избиений в следственном изоляторе «Кресты» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.