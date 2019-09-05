Финансы

RT на русскомRT на русскомНацбанк Украины снизил учётную ставку

Национальный банк Украины понизил учётную ставку с 17 до 16,5%. Об этом говорится на сайте украинского регулятора. «Правление Нацбанка Украины приняло решение понизить учётную ставку до 16,5%», — указывается в заявлении.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 16,5% годовых

ТАСС07:24

Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 16,5%

Интерфакс08:08

Нацбанк Украины третий раз в году снизил ставку

Rambler News Service07:36

Нацбанк Украины понизил учётную ставку на 0,5% годовых

News.ru09:24

Нацбанк Украины понизил учётную ставку

REGNUM08:24

Нацбанк Украины понизил учетную ставку до 16,5% годовых

ПРАЙМ07:20

Нацбанк Украины снизил учётную ставку

RT на русском07:12
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 10:55, Вашингтон
Наука

Ученые: У тиранозавра был «кондиционер» в голове

Дни24 вчера в 12:32
Хоккей

«Яндекс» бесплатно покажет матчи НХЛ в новом сезоне

Реальное время 06:56
Происшествия

Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Армия и оружие

В Сирии погибли трое российских офицеров

В Сирии в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб погибли трое российских офицеров.
Lenta.ru 09:36
Происшествия

В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди

По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета 08:47
Политика

Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции "Новое время" ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 10:27
Армия и оружие

Появление американских войск в Польше объяснили политикой России

Lenta.ru вчера в 18:04
Политика

Зеленский отказался подписать закон о химической кастрации педофилов

Украинский лидер Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, в который будут внесены данные о лицах, совершивших сексуальные преступления против несовершеннолетних.
Взгляд.ру вчера в 07:12
Баскетбол

Сборная Греции вышла во второй групповой этап Кубка мира

Сборная Греции по баскетболу победила команду Новой Зеландии и гарантировала себе место во втором групповом этапе Кубка мира, который проходит в Китае.
РИА Новости 10:20
Политика

Иерусалимский патриарх отказался признавать новую украинскую церковь

Lenta.ru 10:39
Шоу-бизнес

Ивлеева сменила фамилию на Узенюк

Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Политика

Абэ предложил Путину заключить мирный договор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс 04:54
Общество

Экотропа на высоте кроны деревьев открылась на ВДНХ

Экотропа на высоте кроны деревьев открылась на ВДНХ, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с мероприятия.
Агентство Москва 09:57
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Футбол

«Спартак» объявил об уходе главы медицинского департамента

Московский «Спартак» объявил на официальном сайте об уходе из команды главы медицинского департамента Михаила Вартапетова.
РБК 09:47
Общество

ПТУ могут перестать подготовку токарей и фрезеровщиков с 2021 года

«Проект приказа предписывает остановить с 2021 года прием по устаревшим программам, не соответствующим запросам современного рынка труда, что не означает исключения подготовки специалистов по конкретным профессиям»,— сказано в сообщении ведомства.
Коммерсантъ 10:30
Кино

С помощью нейросети Уилла Смита все-таки сняли в первой «Матрице»

Piter.tv 09:16
Технологии

В России планируют создать систему учета интернет-пользователей

Ресурс «Ведомости» сообщает, что администрация президента рассматривает вопрос о создании системы учета просмотра контента и рекламы в рунете.
ГЛАС.RU 03:10
Происшествия

Прогулочный катер затонул в Крыму

RT на русском 08:17
Политика

Путин назвал придурками считающих Дальний Восток «балластом»

Президент России Владимир Путин резко раскритиковал сомневающихся в «нужности» Дальнего Востока России на заседании президиума Госсовета, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 07:07
Происшествия

В Донецке снова произошел взрыв

Lenta.ru 07:33
Политика

Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что предлагал американскому коллеге Дональду Трампу приобрести новейшие российские вооружения, в том числе гиперзвуковое оружие.
Газета.Ru 09:20
Культура

Дима Билан объяснил свой уход из «Голоса»

Дима Билан рассказал, почему покинул телепроект "Голос". По мнению певца, он уже "отголосил" свое.
VSE42.RU 04:49
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Политика

К задержанному в Неаполе россиянину пустили дипломатов

Российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии сотруднику Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», Александру Коршунову.
BFM.ru 08:53
Авто

Закамуфлированная Skoda Octavia RS попала в аварию

Отмечается, что это первый за 3 года случай ДТП с новым прототипом, зафиксированный на фото и попавший в Сеть.
Somanyhorses 04:52
Футбол

Глушаков извинился перед болельщиками «Спартака»

Хочу извиниться перед болельщиками "Спартака", которые слушали и невольно стали участниками всей этой грязи.
РИА Новости 08:45
Происшествия

СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»

Следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве у заключённого после избиений в следственном изоляторе «Кресты» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
RT на русском 07:39
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru вчера в 03:22
Происшествия

Жительницу Петербурга нашли в закопанном чемодане после свидания

РИА Новости 06:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Национальный банк Украины
Банк
Центральный банк Украины. Находится в одноимённом здании по адресу: Киев, ул. Институтская, 9. Национальный банк Украины был создан на основе Украинского республиканского банка Государственного банка СССР вместе с принятием 20 марта 1991 года Верховной Радой Закона Украины «О банках и банковской деятельности».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное