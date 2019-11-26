Политика Названа «настоящая причина» чеченской войны Отказ бывшего президента России Бориса Ельцина вести переговоры с главой самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаром Дудаевым стал «настоящей причиной» чеченской войны.

Интернет Эксперт рассказал, как после покупки «умного» устройства не стать мишенью для хакеров Многие россияне хотят приобрести себе или получить в подарок на Новый год "умные" устройства, однако прежде чем воспользоваться ими, пользователю стоит предпринять некоторые меры, чтобы дистанционно не стать жертвой злоумышленника, рассказал РИА Новости старший исследователь безопасности компании-разработчика программного обеспечения в сфере информбезопасности компании Avast Мартин Хрон.

Политика Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.

Происшествия В Кузбассе пенсионерку осудили за попытку сбыта партии героина Пожилая женщина после смерти сына-наркомана полгода продавала оставшиеся после него наркотики и готовила к продаже новую партию, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России.

Происшествия Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.

Экономика Louis Vuitton купил Tiffany & Co за $16 млрд Французский бренд Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) заявил, что смог прийти к соглашению с американской ювелирной маркой Tiffany & Co. Цена сделки составила $16,2 млрд, говорится на сайте LVMH.

Экономика Крупнейший в России индустриальный парк появится в Подмосковье Концерн "Русич" выкупил 450 га земли в Домодедовском районе Московской области и планирует за 15 лет построить на ней индустриальный парк площадью 1,5 млн кв. м. Представители "Русича" не афишируют ни продавца, ни сумму сделки, но инсайдеры говорят, что земли продали структуры казахстанского БТА-банка, пишет "Коммерсант".

Религия Три обряда, которые обеспечат благополчие в грядущем новом году В народе испокон веков верили, что чем больше пельменей слепило и съело семейство, тем удачнее и благополучнее для него будет грядущий год.