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Политика
Против митингующих в Тбилиси применили водометы
Общество
Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Политика
Названа «настоящая причина» чеченской войны
Отказ бывшего президента России Бориса Ельцина вести переговоры с главой самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаром Дудаевым стал «настоящей причиной» чеченской войны.
Интернет
Эксперт рассказал, как после покупки «умного» устройства не стать мишенью для хакеров
Многие россияне хотят приобрести себе или получить в подарок на Новый год "умные" устройства, однако прежде чем воспользоваться ими, пользователю стоит предпринять некоторые меры, чтобы дистанционно не стать жертвой злоумышленника, рассказал РИА Новости старший исследователь безопасности компании-разработчика программного обеспечения в сфере информбезопасности компании Avast Мартин Хрон.
Политика
Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.
Футбол
Егоров поддержал решения судей в матче «Динамо» — «Ростов»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитров в матче 17-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Ростовом" (2:1).
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Армия и оружие
В Китае рассказали о «фантастической» кабине истребителя J-20
На китайском телевидение вышел репортаж, посвящённый продолжающемуся развитию истребителей J-20, которые в Китае относят к истребителям пятого поколения.
Происшествия
В Кузбассе пенсионерку осудили за попытку сбыта партии героина
Пожилая женщина после смерти сына-наркомана полгода продавала оставшиеся после него наркотики и готовила к продаже новую партию, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на детского врача в Пскове
В Пскове полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на детского врача. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Армия и оружие
В Минобороны заявили о подготовке «Белыми касками» провокаций в Идлибе
Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*), совместно с организацией "Белые каски" планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химоружия в зоне деэскалации в Идлибе, заявили в Минобороны России.
Происшествия
Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних
Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.
Экономика
Louis Vuitton купил Tiffany & Co за $16 млрд
Французский бренд Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) заявил, что смог прийти к соглашению с американской ювелирной маркой Tiffany & Co. Цена сделки составила $16,2 млрд, говорится на сайте LVMH.
Экономика
Крупнейший в России индустриальный парк появится в Подмосковье
Концерн "Русич" выкупил 450 га земли в Домодедовском районе Московской области и планирует за 15 лет построить на ней индустриальный парк площадью 1,5 млн кв. м. Представители "Русича" не афишируют ни продавца, ни сумму сделки, но инсайдеры говорят, что земли продали структуры казахстанского БТА-банка, пишет "Коммерсант".
Религия
Три обряда, которые обеспечат благополчие в грядущем новом году
В народе испокон веков верили, что чем больше пельменей слепило и съело семейство, тем удачнее и благополучнее для него будет грядущий год.
Энергетика
Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»
По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
Происшествия
30 школьников в Нижегородской области отравились газом
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Происшествия
Депутат Алтайского заксобрания получила срок за особо крупную растрату
Происшествия
Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР
Ходатайство главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве о заключении Ирины Голосной под стражу на два месяца планировалось рассмотреть в минувшую пятницу, однако суд отложил процесс на трое суток, продлив подследственной на это время срок задержания.
Общество
Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота
Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота, сообщает Национальный банк страны.
Общество
Новолуние 26 ноября: что можно и что нельзя делать в этот день
Новолуние 26 ноября 2019 года произойдет с 29 на 30 лунный день, когда ночное светило будет находиться в знаке Стрелец.
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Армия и оружие
Турция впервые применила российские С-400
Поставленные на вооружение Турции российские С-400 «Триумф» получили своё первое боевое применение.