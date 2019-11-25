Финансы

ПРАЙМПРАЙМНацбанк Украины укрепил курс гривны до 4-летнего максимума

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Национальный банк Украины укрепил курс гривны до 24,05 гривны за доллар, что является максимумом почти за четыре года, сообщается в понедельник на сайте регулятора. По данным сайта регулятора, ниже курс доллара был в январе 2016 года, тогда один доллар стоил 23,95 гривны.
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