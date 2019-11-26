Финансы
ПРАЙМНацбанк Украины укрепил курс гривны до 4-летнего максимума
Национальный банк Украины укрепил курс гривны до 24,05 гривны за доллар, что является максимумом почти за четыре года, сообщается в понедельник на сайте регулятора. По данным сайта регулятора, ниже курс доллара был в январе 2016 года, тогда один доллар стоил 23,95 гривны.
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Политика
Путин дал совет о выборе профессии школьникам
Президент России Владимир Путин дал совет школьникам о выборе будущей профессии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:43
Культура
Ситком «Интерны» вернулся на экраны в виде мультсериала
Авторы использовали простую анимацию, которая позволит внести в сюжет более юмористический вид.
Moi-portal.ru 24 ноября в 05:15
Политика
Зеленский охарактеризовал отношения Украины с Россией
9 декабря в Париже состоится встреча лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция).
Известия 06:00
Политика
К посольству Украины принесли унитазы взамен исчезнувших с кораблей
Активисты принесли раскрашенные в цвета украинского флага унитазы с надписью «Поддержим боевую мощь Украины» к посольству страны в Москве.
Lenta.ru 01:24
Спорт
WADA подтвердило рекомендацию отстранить Россию от соревнований
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации на четыре года отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
REGNUM вчера в 14:56
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на супербой с американцем Тони Фергюсоном.
Газета.Ru 04:49
Кино
В сети появился трейлер «Кризиса на бесконечных землях» по вселенной DC
В понедельник, 25 ноября, стало известно о том, что в сети появился трейлер "Кризиса на бесконечных землях" по вселенной DC.
Piter.tv вчера в 07:59
Общество
В Думе и Совфеде поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме поддержали идею губернатора Томской области сделать 31 декабря выходным днем.
Газета.Ru 06:10
Политика
Путин сообщил о встрече с руководством и акционерами «Яндекса»
Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством и основными акционерами «Яндекса».
РБК 06:08
Происшествия
В жилом доме в Петербурге произошел хлопок
Хлопок произошел в квартире на втором этаже в жилом доме на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге.
ТАСС 05:15
Общество
Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребёнком
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об отмене с 1 января 2020 года ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей по уходу за ребёнком в возрасте от полутора лет до трёх.
RT на русском 06:05
Армия и оружие
В столкновении двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военных
В результате столкновения двух вертолетов в ходе боевых операций в Мали погибли 13 французских военнослужащих, сообщили в Елисейском дворце.
Интерфакс 04:30
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как газ неопределенного собственника, пока не появится документального оформления этого газа», — ответил Витренко.
РБК вчера в 17:21
Армия и оружие
В России прошли испытания нового робота для армии
В России успешно завершились государственные испытания робота для отечественной армии «Кунгас», сообщил главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, пишут РИА Новости.
Национальная служба новостей вчера в 00:12
Здоровье
Повышенный метеоризм может указывать на проблемы со здоровьем
Среди перечисленных медиками факторов оказались серьёзные и даже опасные заболевания, сообщает издание News.ru.
Ugpressa.ru вчера в 15:37
Общество
Верховный суд РФ вернул срок давности по налоговым преступлениям
Пленум Верховного суда РФ оставил прежнюю трактовку об исчислении сроков давности по налоговым преступлениям.
News.ru 05:13
Армия и оружие
Таинственной российской ракетой «воздух-воздух» заинтересовались в США
В США разглядели новое вооружение для Су-57 в загадочной короткой ракете, презентованной в Москве.
Российская газета 06:04
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Армия и оружие
Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»
Вести.Ru вчера в 06:06
Спорт
Сборная России проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу
Российская газета 24 ноября в 23:20
Происшествия
Появилось видео последствий землетрясения в Албании
Пользователи сети публикуют видео с места землетрясения в албанском городе Дурресе. https: / / twitter.com / KKarabolli / status / 1199173019303845888 На кадрах видно обрушенные здания, на улице много покинувших свои дома людей.
REGNUM 03:32
Политика
В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны
В Кремле сформируют свою позицию по законопроекту об изменении правил самообороны после внесения документа в Госдуму и изучения его экспертами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:35
Политика
Эрдоган призвал Турцию отказаться от доллара в пользу лиры
Президент Турции Тайип Эрдоган призвал население и деловые круги своей страны отказаться от доллара и использовать в расчетах турецкую лиру.
ТАСС 05:27
Политика
МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru вчера в 10:14
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Российская газета 04:07
Здоровье
Итоги недели. Что важного и интересного произошло в Ульяновской области с 17 по 23 ноября
С 2020 года в Ульяновской области цифровизация сферы закупок лекарств и изделий медицинского назначения охватит все учреждения здравоохранения.
Ульяновская правда 23 ноября в 09:50
Происшествия
ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами
ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 04:57
Экономика
Зарплаты руководителей крупных строительных компаний выросли на 40%
Средняя годовая зарплата топ-менеджеров строительных и девелоперских компаний в России за год выросла на 39%, достигнув отметки 710 тысяч долларов, сообщил Forbes.
РИА Новости вчера в 05:57