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Общество
Медики рассказали об опасности злоупотребления мандаринами
Политика
Папа Римский направил Путину приветствие
Папа Римский Франциск адресовал приветственную телеграмму Владимиру Путину, пишет ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.
Политика
Против митингующих в Тбилиси применили водометы
Происшествия
В Албании произошло мощное землетрясение, сотни пострадавших
В результате мощного землетрясения в Албании сотни человек пострадали, несколько жилых домов обрушились.
Футбол
Игроки «Лиона» Депай и Ауар пропустят матч Лиги чемпионов с «Зенитом»
Футболисты французского "Лиона" Мемфис Депай и Уссем Ауар не примут участия в матче группового этапа Лиги чемпионов с петербургским "Зенитом".
Общество
Чешский писатель возмутился советским прошлым Москвы
Чешский иллюстратор и писатель Войтех Юрик (Вгрсти) побывал в Москве и остался недоволен ее советским наследием.
Политика
Президент Белоруссии назвал Калининград «нашей областью»
На встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал регион «нашей областью» и объяснил, почему он до сих пор чувствует ответственность за российскую территорию.
Экономика
Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией
Регион направит в федеральный бюджет 3,4 миллиарда рублей в ближайшие три года.
Фигурное катание
Авербух назвал чушью требования зрителей отстранить Ягудина от эфира
В понедельник в интернете была опубликована петиция с требованием отстранить Ягудина от работы на Первом канале.
Экономика
Стало известно, кто из россиян может забыть про пенсию
Ранее стало известно, что на пенсии более 40 тысяч рублей могут надеяться депутаты и судьи.
Происшествия
Алексей Миняйло требует от Минфина 1,5 млн рублей
Бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло подал иск о возмещении морального вреда за незаконное уголовное преследование.
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Армия и оружие
Турция опробовала российские С-400
Турецкая армия узнала мощь российского "Триумфа" в боевых условиях. Анкара начала тестирование наших зенитных систем С-400.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, благодаря которой сообщения пользователей будут автоматически удаляться через некоторое время, пишет портал WABetaInfo.
Шоу-бизнес
На сына Елены Яковлевой напали и избили из-за татуировок на лице
Буквально совсем недавно стало известно, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных принял решение удалить лазером татуировки с лица.
Политика
Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие
Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
Спорт
Прыгун в воду Захаров отстранен на 18 месяцев за пропуск допинг-тестов
Здоровье
Депздрав предостерег от активного использования назальных спреев
Назальные спреи, в свою очередь, не принесут большой пользы и могут спровоцировать привыкание организма к препарату.
Общество
На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова
Армия и оружие
Южная Корея направила КНДР протест после начала артиллерийских учений
Представитель минобороны республики Чхве Хён Су уточнила, что КНДР было направлено письменное извещение и выражен устный протест в ходе регулярного сеанса связи.
Происшествия
В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом
Четыре человека пострадали в результате аварии в Уфе: вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, сообщили ТАСС во вторник в ГУ МЧС по Башкирии.
Армия и оружие
Удар по Сирии нанесли неизвестные военные самолеты
Экономика
Крупнейший в России индустриальный парк появится в Подмосковье
Концерн "Русич" выкупил 450 га земли в Домодедовском районе Московской области и планирует за 15 лет построить на ней индустриальный парк площадью 1,5 млн кв. м. Представители "Русича" не афишируют ни продавца, ни сумму сделки, но инсайдеры говорят, что земли продали структуры казахстанского БТА-банка, пишет "Коммерсант".
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Общество
Суд разрешил властям следить за людьми через системы распознавания лиц
Система видеонаблюдения использует технологии распознавания лиц, но не позволяет установить личность человека, говорится в решении Савеловского суда.
Общество
Скворцова опровергла слухи об увольнении кардиохирурга Лео Бокерии
Общество
Роспотребнадзор дал советы при покупке товаров в «черную пятницу»
Роспотребнадзор дал покупателям советы по приобретению товаров в преддверии «черной пятницы».
Общество
Три обряда, которые обеспечат благополчие в грядущем новом году
В народе испокон веков верили, что чем больше пельменей слепило и съело семейство, тем удачнее и благополучнее для него будет грядущий год.
Экономика
Компании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества
Суды все чаще поддерживают доначисления налогов на оборудование, основывая решения не на экспертизе спорных объектов, а признавая искусственным учет оборудования отдельно от единого объекта недвижимости, рассказал РБК партнер, руководитель практики разрешения споров КПМГ Андрей Ермолаев.
Политика
Посольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника власовцам
По мнению российской стороны, установка Чехией памятника является нарушением обязательств Конвенции о неприменимости срока давности к преступлениям против человечества.