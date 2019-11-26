Финансы

REGNUMREGNUMРубль продолжит получать поддержку

В России продолжается налоговый период.
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Рубль продолжит получать поддержку

REGNUM01:54

Банки скупают валюту. Как это отразится на курсе доллара и евро

Life.ruвчера в 16:40

Курсы доллара и евро на 25 ноября

Банки.ру00:00

Центробанк 21 ноября купил валюту для Минфина на 14,16 млрд рублей

Финмаркет03:07

Курсы валют на сегодня, 26 ноября 2019 года

СаратовБизнесКонсалтинг16:20

Нацбанк Украины укрепил курс гривны до 4-летнего максимума

ПРАЙМ12:14

Курс валют на вторник: почти все конкуренты проиграют лею

Sputnik Молдова15:05
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Происшествия

В Красноярском крае при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

ТАСС 20:28
Спорт

CRC WADA рекомендовал допускать до стартов только «чистых» атлетов РФ

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) дал рекомендации допускать до международных стартов в течение четырех лет только "чистых" российских спортсменов при выполнении определенных условий - в нейтральном статусе, без использования государственного гимна и флага.
РИА Новости 15:05
Происшествия

Крупный пожар произошел в мебельном магазине в Иркутске

В Иркутске произошел крупный пожар в здании мебельного магазина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС.
Газета.Ru 17:15
Политика

Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400

Член сената США демократ Крис ван Холлен заявил, что Турция пересекла очередную "красную линию", начав тестирование работы радаров приобретенных у России комлплексов ПВО С-400.
РИА Новости 17:27
Политика

«Нафтогаз» пригрозил забирать в хранилища транзитный газ из России

«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как «газ неопределенного собственника», пока не появится документального оформления этого газа», — ответил Витренко.
РБК 17:21
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК 15:19
Происшествия

Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР

Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.
Коммерсантъ 14:56
Экономика

СМИ узнали о планах построить под Москвой крупнейший индустриальный парк

Основатель «Русича» Александр Ванчура предполагает, что строительство индустриального парка начнется в следующем году и продлится около 15 лет.
РБК 20:01
Политика

Грузинская полиция применила водометы против митингующих в Тбилиси

Как сообщает агентство Reuters, для этого сотрудники правоохранительных органов применили водометы.
РБК 20:25
Общество

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 06:57
Экономика

Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией

Тюменская область станет первым регионом после Москвы, который направит средства в федеральный бюджет.
Lenta.ru 18:58
Происшествия

МВД Украины признало детского омбудсмена виновным в ДТП под Киевом

Уполномоченный президента Украины по правам ребёнка Николай Кулеба, госпитализированный после аварии с участием своего автомобиля в Киевской области, является виновником данного ДТП, заявили в украинском МВД.
RT на русском 18:03
Общество

В России до конца года инициируют маркировку животных

В России инициируют обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
Известия 15:00
Армия и оружие

США и Болгария распланируют на 10 лет борьбу с угрозами в Черном море

В октябре этого года эксперты американского аналитического центра при правительстве RAND Corporation представили доклад, посвященный стратегии сдерживания России в Черном море.
РБК 20:28
Политика

Россия предостерегла Чехию от установки памятника власовцам

Российское посольство в Чехии заявило, что в случае установки памятника власовцам действия чешской стороны будут расцениваться как нарушение обязательств по Конвенции о преступлениях против человечества.
RT на русском 15:42
Общество

Мантуров не ожидает подорожания автомобилей в России из-за утильсбора

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что ведомство не ожидает существенного роста цен на автомобили российских и зарубежных производителей на фоне индексации ставок утилизационного сбора с 2020 года.
RT на русском 17:26
Армия и оружие

Авиация США атаковала джихадистов в провинции Алеппо

Предположительно, целями США стали объекты боевиков группировки "Хуррас ад-Дин", которые являются сирийским филиалом запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида".
ANNA-News 20:07
Происшествия

Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО

Осужденный за хищения и отмывание денег экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен из СИЗО «Лефортово» в одну из московских больниц.
Известия 17:19
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал 09:00
Общество

Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
RT на русском 11:04
Общество

У экс-главы Марий Эл конфисковали имущество на 2,2 миллиарда рублей

Напомним, первоначально Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать имущество у экс-главы Марий Эл общей стоимостью в 1,5 миллиарда рублей.
Российская газета 15:44
Происшествия

Следствие отрабатывает новую версию стрельбы в колледже в Приамурье

Следователи приступили к проверке версии о возможной травле и насилии над студентом, который 14 ноября устроил стрельбу в колледже Благовещенска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приамурью.
REGNUM 19:04
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования арестована

Пресненский суд Москвы арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную по делу о злоупотреблении полномочиями.
RT на русском 09:36
Армия и оружие

Ракета-носитель «Союз-2.1в» вывела на орбиту военный спутник

Ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" успешно доставила на расчетную орбиту спутник Минобороны России.
Российская газета 17:43
Технологии

Операторы связи не хотят отдавать телехолдингам своих абонентов

На создании единой системы для трансляции ТВ в интернете настаивают крупнейшие телехолдинги, соответствующие поправки в законы об информации и о СМИ на рассмотрение Госдумы в этом июле внесли Левин и его заместитель Сергей Боярский.
Ведомости 16:49
Политика

Источник рассказал о возможности встречи Путина и Трампа

Москва скептически настроена по вопросу вероятности проведения встречи лидера России Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом, передает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник.
Газета.Ru 19:20
Политика

Соловьев заявил, что Зеленский ведет себя как завхоз

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Киеву вооружения и оборудования с украинских кораблей, прозвучавшие в ходе его телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Аргументы и Факты 20:38
Общество

На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

Известия 15:31
Футбол

«Локомотив» показал, как готовится к матчу с «Байером»

Ближайший матч красно-зеленые проведут в рамках группового турнира с «Байером» 26 ноября в 23.00 по московскому времени.
Спорт-Экспресс 07:46
Политика

Верховный суд США удовлетворил просьбу Трампа о доступе к его налоговым декларациям

Верховный суд США удовлетворил в понедельник просьбу президента США Дональда Трампа о приостановке введения в силу решения нижестоящей судебной инстанции, разрешившей Конгрессу получить доступ к налоговым декларациям главы государства.
ТАСС 19:30
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