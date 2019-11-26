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Спорт
CRC WADA рекомендовал допускать до стартов только «чистых» атлетов РФ
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) дал рекомендации допускать до международных стартов в течение четырех лет только "чистых" российских спортсменов при выполнении определенных условий - в нейтральном статусе, без использования государственного гимна и флага.
Происшествия
Крупный пожар произошел в мебельном магазине в Иркутске
В Иркутске произошел крупный пожар в здании мебельного магазина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС.
Политика
Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400
Член сената США демократ Крис ван Холлен заявил, что Турция пересекла очередную "красную линию", начав тестирование работы радаров приобретенных у России комлплексов ПВО С-400.
Политика
«Нафтогаз» пригрозил забирать в хранилища транзитный газ из России
«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как «газ неопределенного собственника», пока не появится документального оформления этого газа», — ответил Витренко.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Происшествия
Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР
Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.
Экономика
СМИ узнали о планах построить под Москвой крупнейший индустриальный парк
Основатель «Русича» Александр Ванчура предполагает, что строительство индустриального парка начнется в следующем году и продлится около 15 лет.
Политика
Грузинская полиция применила водометы против митингующих в Тбилиси
Как сообщает агентство Reuters, для этого сотрудники правоохранительных органов применили водометы.
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Экономика
Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией
Тюменская область станет первым регионом после Москвы, который направит средства в федеральный бюджет.
Происшествия
МВД Украины признало детского омбудсмена виновным в ДТП под Киевом
Уполномоченный президента Украины по правам ребёнка Николай Кулеба, госпитализированный после аварии с участием своего автомобиля в Киевской области, является виновником данного ДТП, заявили в украинском МВД.
Общество
В России до конца года инициируют маркировку животных
В России инициируют обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
Армия и оружие
США и Болгария распланируют на 10 лет борьбу с угрозами в Черном море
В октябре этого года эксперты американского аналитического центра при правительстве RAND Corporation представили доклад, посвященный стратегии сдерживания России в Черном море.
Политика
Россия предостерегла Чехию от установки памятника власовцам
Российское посольство в Чехии заявило, что в случае установки памятника власовцам действия чешской стороны будут расцениваться как нарушение обязательств по Конвенции о преступлениях против человечества.
Общество
Мантуров не ожидает подорожания автомобилей в России из-за утильсбора
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что ведомство не ожидает существенного роста цен на автомобили российских и зарубежных производителей на фоне индексации ставок утилизационного сбора с 2020 года.
Армия и оружие
Авиация США атаковала джихадистов в провинции Алеппо
Предположительно, целями США стали объекты боевиков группировки "Хуррас ад-Дин", которые являются сирийским филиалом запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида".
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО
Осужденный за хищения и отмывание денег экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен из СИЗО «Лефортово» в одну из московских больниц.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
Общество
У экс-главы Марий Эл конфисковали имущество на 2,2 миллиарда рублей
Напомним, первоначально Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать имущество у экс-главы Марий Эл общей стоимостью в 1,5 миллиарда рублей.
Происшествия
Следствие отрабатывает новую версию стрельбы в колледже в Приамурье
Следователи приступили к проверке версии о возможной травле и насилии над студентом, который 14 ноября устроил стрельбу в колледже Благовещенска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приамурью.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования арестована
Пресненский суд Москвы арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную по делу о злоупотреблении полномочиями.
Армия и оружие
Ракета-носитель «Союз-2.1в» вывела на орбиту военный спутник
Ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" успешно доставила на расчетную орбиту спутник Минобороны России.
Технологии
Операторы связи не хотят отдавать телехолдингам своих абонентов
На создании единой системы для трансляции ТВ в интернете настаивают крупнейшие телехолдинги, соответствующие поправки в законы об информации и о СМИ на рассмотрение Госдумы в этом июле внесли Левин и его заместитель Сергей Боярский.
Политика
Источник рассказал о возможности встречи Путина и Трампа
Москва скептически настроена по вопросу вероятности проведения встречи лидера России Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом, передает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник.
Политика
Соловьев заявил, что Зеленский ведет себя как завхоз
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Киеву вооружения и оборудования с украинских кораблей, прозвучавшие в ходе его телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Футбол
«Локомотив» показал, как готовится к матчу с «Байером»
Ближайший матч красно-зеленые проведут в рамках группового турнира с «Байером» 26 ноября в 23.00 по московскому времени.
Политика
Верховный суд США удовлетворил просьбу Трампа о доступе к его налоговым декларациям
Верховный суд США удовлетворил в понедельник просьбу президента США Дональда Трампа о приостановке введения в силу решения нижестоящей судебной инстанции, разрешившей Конгрессу получить доступ к налоговым декларациям главы государства.