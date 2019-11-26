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Общество Мантуров не ожидает подорожания автомобилей в России из-за утильсбора Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что ведомство не ожидает существенного роста цен на автомобили российских и зарубежных производителей на фоне индексации ставок утилизационного сбора с 2020 года.

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Происшествия Следствие отрабатывает новую версию стрельбы в колледже в Приамурье Следователи приступили к проверке версии о возможной травле и насилии над студентом, который 14 ноября устроил стрельбу в колледже Благовещенска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приамурью.

Происшествия Замглавы Росалкогольрегулирования арестована Пресненский суд Москвы арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную по делу о злоупотреблении полномочиями.

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Политика Источник рассказал о возможности встречи Путина и Трампа Москва скептически настроена по вопросу вероятности проведения встречи лидера России Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом, передает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник.

Политика Соловьев заявил, что Зеленский ведет себя как завхоз Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Киеву вооружения и оборудования с украинских кораблей, прозвучавшие в ходе его телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.