Финансы
Московский КомсомолецНацбанк Украины укрепил курс гривны до четырехлетнего максимума
Нацбанк Украины повысил курс национальной валюты до 24,05 гривны за доллар, что стало рекордно высокой отметкой почти за четыре года. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Глава украинского Минфина Оксана Маркарова считает, что колебания курса нацвалюты являются нормальными.
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Спорт
Комитет WADA хочет отстранить Россию от соревнований на 4 года
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что комитет по соответствию рекомендует исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
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Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллионов рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллионов.
Политика
Соратницу Порошенко отправят под суд из-за угроз Зеленскому
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) передало в Генеральную прокуратуру страны проект подозрения в отношении депутата Верховной Рады от партии «Европейская Солидарность» Софии Фединой о возможной угрозе убийства президента Украины Владимира Зеленского.
Происшествия
Из музея в Дрездене неизвестные украли драгоценности на миллиард евро
Происшествия
Российский суд закрыл дело против невменяемого заказчика двух убийств
Санкт-Петербургский городской суд отправил на принудительное лечение местного жителя Антона Иконникова, заказавшего два убийства.
Футбол
Слуцкий может сменить «Витесс» на «Рубин» или «Динамо»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может возглавить «Рубин» или «Динамо».
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.
Здоровье
Анастасия Ракова: Пациенты с диабетом смогут получить денежную компенсацию на лекарства
Сегодня на заседании президиума правительства Москвы принято решение, что с 2020 года москвичи, больные диабетом, смогут получать денежную компенсацию необходимых им лекарств.
Общество
Суд изъял у экс-главы Марий Эл имущество на 2,2 млрд рублей
Нижегородский районный суд изъял имущество экс-главы Марий-Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму более двух миллиардов рублей.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Гаджеты
Изобретен более эффективный тип ячеек оперативной памяти
Ученые разработали новое запоминающее устройство с низким энергопотреблением, которое позволит создать более быстрые и эффективные компоненты оперативной памяти (RAM), а также сможет работать с троичной системой счисления.
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Киеву кораблей
Главы государств затронули ситуацию с передачей трех военных кораблей, использованных Киевом в провокации в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года.
Политика
У посольства Украины в Москве боевую мощь Киева поддержали унитазами
У посольства Украины в Москве за несогласованный пикет задержали двух мужчин, которые принесли к диппредставительству раскрашенные в желто-голубые цвета унитазы с надписями: "Поддержим боевую мощь Украины!"
Происшествия
В жилом доме в Петербурге произошел хлопок
Хлопок произошел в квартире на втором этаже в жилом доме на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге.
Культура
Данилко покинул украинский Х-Фактор со слезами на глазах
Шоумен Андрей Данилко покинул 10 сезон шоу Х-Фактор.
Армия и оружие
В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных
«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
Энергетика
Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа
В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Общество
Медики рассказали об опасности злоупотребления мандаринами
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок
Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Гаджеты
Распродажа: Samsung снизила цены на телевизоры в России. Некоторые подешевели в два раза
Например, 82-дюймовая флагманская модель Samsung Q77R 4K Smart QLED TV 2019 подешевела в два раза и теперь стоит 199 000 рублей вместо 399 000.
Футбол
Божович: «Анюков играет безошибочно, это удивительно»
В текущем сезоне Анюков принял участие в 14 матчах чемпионата России, в которых получил три желтые и одну красную карточки.
Энергетика
Казахстан рассматривает возможность присоединения к «Силе Сибири-2»
Казахстан изучает вопрос присоединения к газопроводу «Сила Сибири-2» для газификации объектов Восточно-Казахстанской области, сообщил первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами
ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Экономика
Коэффициенты-дефляторы на 2020 год еще могут измениться
Не прошло и месяца с момента официального опубликования приказа Минэкономразвития, утвердившего коэффициенты-дефляторы на следующий год, а уже готов проект поправок в этот приказ.
Происшествия
В Иркутске подросток помог остановить насильника, похитившего девочку
Крики ребенка услышал мимо проходивший 16-летний подросток. Он бросился за помощью к мужчине, находившемуся неподалеку.
Общество
В России хотят ввести маркировку домашних животных
Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Общество
В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии
Футбол
В УЕФА не стали комментировать возможное отстранение России от Евро
УЕФА отказался от комментариев по поводу возможного отстранения России от участия на Евро-2020 в связи с допинговым скандалом, передает Spоrt24.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.