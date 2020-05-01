Экономика
Газета.RuНацбанк: ВВП Украины сократится на 11% во втором квартале
Восстановление обеспечат мягкая фискальная и монетарная политика регулятора. Ранее во Всемирном банке сделали прогноз относительно экономического развития Украины. По мнению экспертов, по итогам 2020 года ВВП Украины сократится на 3,5%, а в 2021 году вырастет на 3%.
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НБУ прогнозирует падение ВВП Украины на 11% во втором квартале 2020 года
Экономика сегоднявчера в 11:02
Нацбанк предупреждает: 12% украинцев останутся без работы из-за корона-кризиса
Новостной фронтвчера в 09:49
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:04, Ашберн
Финансы
Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб
Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК 30 апреля в 11:58
Происшествия
При взрыве баллона на плавзаводе «Всеволод Сибирцев» погиб человек
Коммерсантъ вчера в 22:33
Здоровье
Названа ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология
По словам одного из авторов исследования профессора Джеймса О’Доннелла, аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск возникновения инсульта или инфаркта.
Известия вчера в 22:41
Футбол
«Минск» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз: Устинов и Яшин сохранят «автозаводцев» в тройке
2 мая в матче седьмого тура чемпионата Беларуси «Минск» сыграет с «Торпедо-БелАЗ».
Чемпионат вчера в 01:45
Общество
Власти Москвы направят средства от штрафов на борьбу с коронавирусом
Все денежные средства, которые получены от штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве, будут направлены на борьбу с коронавирусом, включая приобретение лекарств.
Известия 02:13
Общество
Эколог рассказал об опасности медицинских масок пациентов с COVID-19
Выброшенные медицинские маски и перчатки пациентов с коронавирусом, находящихся на домашнем карантине, представляют опасность для работников коммунальных служб и пунктов сортировки мусора.
RT на русском 01:43
Общество
Defense One: в США отследили активность предприятий ВПК России
Вашингтон, 2 мая 2020, 08:14 — REGNUM Аналитическая компания Orbital Insights отследила уровень активности на российских оборонных заводах по сигналам мобильных телефонов, 1 мая сообщило издание Defense One.
REGNUM 01:14
Политика
Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом
30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ вчера в 14:45
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
Происшествия
В Новосибирске скончался пациент с коронавирусом
Новосибирск, 1 мая 2020, 15:49 — REGNUM В Новосибирской области официально подтверждена смерть ещё одного пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб.
REGNUM вчера в 08:49
Кино
Фото Сигурни Уивер со съемок нового «Аватара» появились в Сети
Продюсер сиквелов "Аватара" Джон Ландау опубликовал фото со съемок. На кадры попала голливудская актриса Сигурни Уивер.
Экономика сегодня 30 апреля в 11:28
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Общество
Москва резко увеличила тестирование на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге о новых возможностях столицы в сфере тестирований на коронавирус.
Москва. Северо-Запад 02:43
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос вчера в 02:08
Общество
Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ
В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
Здоровье
В Красноярске умерла и.о. главврача госпиталя, выпавшая из окна
Скончалась и.о. главврача красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, попавшая в реанимацию в результате падения из окна в конце апреля, сообщает минздрав региона.
РИА Новости 02:06
Наука
Найдено природное средство от похмелья
РИА Новости вчера в 16:22
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня 30 апреля в 11:45
Политика
Посол Украины отказался возлагать цветы в Берлине с послом России
Посол Украины в Германии отказался от приглашения властей Берлина возложить цветы вместе с послом России по случаю 75-летия Победы.
РИА Новости вчера в 14:04
Общество
Собянин: Выявляемость коронавируса в Москве увеличили в два раза
В столице за последнее время увеличилась выявляемость коронавирусной инфекции в два раза, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Эхо Москвы 02:00
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия вчера в 01:04
Общество
Собянин: в Москве коронавирусом заболело около 2% горожан
По словам мэра, скрининговые исследования показали, что реальное число заболевших в столице составляет около 2% от общего количества жителей Москвы.
Коммерсантъ 02:19
Авто
«ГАЗель Next» получила подушки безопасности
Помимо подушек безопасности, в систему защиты водителя и пассажиров автомобилей семейства Next входит ряд других элементов, заложенных на этапе проектирования машин.
Движок 30 апреля в 07:20
Политика
Токаев прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой
RT на русском 02:48
Общество
Названы наиболее зараженные коронавирусом города в Подмосковье
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в Подмосковье назвал городские округа с наибольшим числом зараженных коронавирусом жителей.
Live24 00:54
Политика
Мишустин будет госпитализирован
Глава российского правительства Михаил Мишустин, у которого подтвержден коронавирус нового типа, будет находиться в одном из медучреждений под наблюдением врачей, заявил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.
Вестник Кавказа 30 апреля в 14:05
Футбол
Форвард «Уфы» выразил поддержку Фролову
Нападающий "Уфы" Андрей Козлов в интервью клубной пресс-службе выразил поддержку голкиперу "Крыльев Советов" Евгению Фролову, который подвергся критике после своих высказываний в адрес властей РФ.Евгений Фролов — мой друг.
Soccer.ru вчера в 18:33
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Здоровье
Резервный фонд увеличат еще на полтора миллиарда, 2200 предприятий уведомили о начале работы и 461 заболевший. Традиционное обращение губернатора (полная расшифровка)
На первом месте по количеству заразившихся остаются США, где заболели более миллиона человек.
Ulpressa вчера в 11:49