Восстановление обеспечат мягкая фискальная и монетарная политика регулятора. Ранее во Всемирном банке сделали прогноз относительно экономического развития Украины. По мнению экспертов, по итогам 2020 года ВВП Украины сократится на 3,5%, а в 2021 году вырастет на 3%.

Нацбанк: ВВП Украины сократится на 11% во втором квартале

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