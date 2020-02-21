Экономика

Весть (Калужская область)Весть (Калужская область)Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты. С аналитическими данными компании DSM Group ознакомились «Известия».
Читать в источнике
Комментировать89
с чего всё началось

Таблетка рубль бережет: наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%. Увеличение произошло впервые с 2016 года. Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».
Известия20 февраля в 16:01

Подробнее о событии

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

ТК Звезда20 февраля в 19:17

Эксперты: объем фармацевтического рынка России в 2019 году вырос на 10,4%

ТАСС21 февраля в 09:39

Наценки аптек выросли впервые за четыре года

Москва 2421 февраля в 03:14

Российские аптеки взялись за цены на лекарства

Lenta.ru21 февраля в 02:07

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

Финмаркет22 февраля в 09:24

Эксперты сообщили о росте наценки на лекарства в аптеках в России

RT на русском20 февраля в 17:08

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

Известия20 февраля в 17:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 08:00, Ашберн
Общество

Опрос: 74% украинцев осудили протесты против размещения эвакуированных из Китая

Большинство украинцев (74%) не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая граждан, которые прошли на прошлой неделе в регионах страны.
ТАСС 06:43
Биатлон

Назван состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону

ProstoProSport 07:10
Общество

В Азербайджане сообщили об отсутствии зараженных коронавирусом

Минздрав Азербайджана сообщил об отсутствии госпитализированных в стране с подозрением на коронавирус.
РИА Новости вчера в 23:53
Общество

Китай разработал вакцину против коронавируса

Ученые в Китае разработали вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса COVID-19.
Российская газета 03:50
Космос

Запуск спутника «Ресурс-П» отложили на 2021 год

В феврале 2020 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск спутника отложен с ноября 2020 года на 2021 год из-за задержки в его производстве.
РИА Новости 21 февраля в 10:35
Армия и оружие

National Interest назвал странным калибр российских патронов

Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
РБК 03:21
Здоровье

В Китае зафиксировано 195 случаев повторного заражения коронавирусом

Национальная комиссия по здравоохранению Китая зафиксировала повторные случаи заражения коронавирусом.
НТВ 03:31
Армия и оружие

Турецкие силы и оппозиция пытались атаковать сирийский Нейраб в Идлибе

РЕН ТВ 07:35
Происшествия

Эксперты составили рейтинг регионов по аварийности на дорогах

Эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по аварийности на дорогах.
Российская газета 04:13
Здоровье

Врачи объяснили, как может навредить гречневая каша

Считающаяся самой полезной и диетической гречневая каша, оказывается, подходит далеко не всем.
ToDay News Ufa 22 февраля в 03:30
Футбол

«Интер» и «Барселона» поспорят за лидера «Арсенала»

Речь идет о миланском «Интере» и каталонской «Барселоне». Оба клуба уже готовят предложения «канонирам» по трансферу игрока.
Евро-футбол.ру 05:26
Армия и оружие

Израиль заявил о пуске шести ракет из сектора Газа

Военное дело 06:25
Армия и оружие

США объяснили заход эсминца Ross в Черное море

Стремлением поддерживать безопасность в регионе объяснило командование шестого оперативного флота США заход в Черное море ракетного эсминца Ross (DDG 71) американских ВМС.
Известия вчера в 20:36
Футбол

Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
RT на русском вчера в 10:11
Общество

Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе

В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
Газета.Ru 02:34
Политика

Лавров прокомментировал удары по террористам в Идлибе

Министр подчеркнул, что "много раз атаковали террористы наши позиции и позиции сирийских войск, гражданские объекты с той точки, где развёрнуты наблюдательные посты Турецкой республики".
РИА Новости 07:57
Общество

С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi

С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.
Газета.Ru 03:14
Политика

Генерал заявил о призыве назвать расстрел на Майдане выдумкой Кремля

Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
РИА Новости 05:26
Единоборства

Британский боксер Фьюри во время боя рассек Уайлдеру ухо

Британский боксер Тайсон Фьюри рассек ухо американцу Деонтею Уайлдеру во время поединка.
ТАСС Спорт вчера в 12:12
Политика

В партии Зеленского намерены пересмотреть закон о госязыке

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
РИА Новости 07:40
Общество

КПП в Донбассе переходит на весенний график работы

Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Газета.Ru 07:58
Футбол

Василий Уткин пошутил на тему возможного чемпионства «Зенита»

В канале комментатора Тимура Журавеля на YouTube Уткин пошутил о том, что помешать «Зениту» стать чемпионом в этом году может только отчаянное сопротивление «Сочи» и «Оренбурга».
Петербургский дневник 06:39
Политика

Трамп хочет мира между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп рассказал о своем желании, чтобы Россия и Украина достигли примирения.
Газета.Ru вчера в 11:23
Политика

Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США

Российская система предупреждения о ракетном нападении имеет преимущество перед американской, заявил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.
РИА Новости вчера в 14:30
Общество

В Финляндии предлагают создать особую экономическую зону с Петербургом

В Финляндии предлагают создать особую экономическую зону, куда войдет территория на юго-востоке этой страны, Санкт-Петербург и Ленобласть.
Newia.ru 05:34
Музыка

Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией

Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
ФАН вчера в 19:27
Музыка

Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении

Продюсер Игорь Матвиенко предложил отправить от России на "Евровидение-2020" группу "Фабрика".
РИА Новости 22 февраля в 16:56
Армия и оружие

В ДНР заявили, что силовики более 80 раз за неделю нарушили перемирие

Замначальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона 84 раза нарушила перемирие в Донбассе за прошедшую неделю, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 21 февраля в 08:54
Происшествия

В Прикамье фельдшеры протащили пациента по асфальту к машине «скорой»

Российская газета 06:46
Армия и оружие

Украина закрепит в военной стратегии курс на вступление в НАТО

Курс на вступление Украины в НАТО будет задокументирован в готовящейся военной стратегии, сообщил руководитель директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента Иван Апаршин.
RT на русском 07:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное